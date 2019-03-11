أبطال الأولمبياد الخاص في قمة « الطائرة»

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

شهد أعضاء منتخبنا الوطني لكرة السلة والطائرة للأولمبياد الخاص، لقاء العين وبني ياس ضمن بطولة الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، والذي انتهى لمصلحة العين بثلاثة أشواط نظيفة، بنتائج أشواط 25-23 و25-22 و25-16، ضمن الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، ونجح العين في تعزيز صدارته للترتيب، بوصوله إلى 13 انتصاراً و37 نقطة، بينما بقي بني ياس في المركز الرابع بـ10 انتصارات و28 نقطة.

وشهدت البطولة نفسها، محافظة شباب الأهلي على المركز الثاني، بوصوله إلى 11 فوزاً و34 نقطة، بتغلبه 3-0 على الظفرة، والذي بقي في المركز التاسع قبل الأخير بانتصارين و6 نقاط، كما حافظ الجزيرة على المركز الثالث، بوصوله إلى 11 انتصاراً و33 نقطة.