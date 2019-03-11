«تيكوم» تنظم مسيرة «معاً نمشي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

نظمت مجموعة تيكوم صباح أول من أمس مسيرة «معاً نمشي» 2019، بمشاركة نحو 1000 مشاركة ومشارك و150 متطوعاً بهدف دعم وتمكين ذوي التوحد في دبي. وتأتي النسخة الثانية من مسيرة «معاً نمشي» التي تنظمها مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، منسجمةً مع قيم وأهداف عام التسامح وتعكس حرصها على دعم وتشجيع معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودورها في رفع الوعي حول أهمية التكامل وإدماج ذوي التوحد في نسيج المؤسسات على اختلافها، وتم توجيه ريع المسيرة من تسجيل المشاركين والتبرعات المؤسسية والفردية بشكل كامل إلى مركز دبي للتوحد، وهو منظمة غير ربحية تخدم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في دولة الإمارات.