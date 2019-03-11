«مواهب من الناس الجميلين» في قلب الحدث

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يحتفي «مواهب من الناس الجميلين»، وهو استوديو فني لأصحاب الهمم الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، بمشاركة عدد من طلابه الموهوبين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويشارك ستة طلاب من «مواهب» - وهم آرتي شاه، وأسماء بكر، ومريم إسماعيل، ونذير علي، وجيمس كازاكي - في حفل افتتاح الألعاب العالمية الذي يقام بمدينة زايد الرياضية، حيث سيتم عرض تجاربهم أمام العالم، من خلال فيديو خاص تنتجه لجنة الأولمبياد الخاص، خلال فترة التحضير لحفل الافتتاح.

كما يشارك في الألعاب العالمية أيضاً طالبان متميزان من «مواهب»، وهما: عبدالله لطفي الذي يعرض مواهبه في رياضة البولينغ، وفنسنت بور في رياضة الغولف، وبذلا قصارى جهودهما في التدريبات لخوض المنافسات.

من جانبها، قالت ويمي دي ماكير، المؤسس والمدير العام لاستوديو «مواهب من الناس الجميلين»: «نهنئ مواهبنا الشابة على مشاركتهم في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ونتمنى لعبدالله وفنسنت تحقيق أفضل النتائج في المنافسات.

إننا في استوديو مواهب نفخر بهذه الطاقات الشابة التي شكلت مصدر إلهامٍ للآخرين، لتغلبهم على الصعوبات التي تواجههم».