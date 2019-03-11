سعيد بن طحنون يلتقي «أبطال الإرادة» في العين

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

في إطار دعم منتخبات الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، وبهدف تشجيع اللاعبين، قام الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بزيارة المعسكر الرياضي في العين، حيث تابع تدريبات منتخب الطائرة والذي قدم مستوى مبشراً وأظهر لاعبوه إصراراً على تحقيق الفوز خلال المنافسات المقبلة، عقب التدريب التقى الشيخ سعيد بن طحنون أفراد الفريق وتمنى لهم التوفيق في البطولة ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً على منصات التتويج. حضر اللقاء فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يذكر أن منتخب الإرادة سيتوجه اليوم إلى العاصمة أبوظبي عقب الانتهاء من المعسكر التدريبي في مدينة العين، وذلك للاستعداد بصورة رسمية للمشاركة في حفل افتتاح البطولة والبدء كذلك في المنافسات التي ستستمر على مدى أسبوع كامل بين أبوظبي ودبي.

وأوضح سعيد النيادي رئيس وفد منتخب الإمارات المشارك في الألعاب العالمية - أبوظبي 2019: «حرصنا في المعسكر التدريبي على تنويع الفعاليات والأنشطة المقدمة للاعبين وكانت أهمها تنظيم الزيارات للقيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة التي ساهمت بشكل مباشر في رفع معنويات اللاعبين وتشجيعهم على المشاركة المقبلة والتي أتت بمبادرات مباشرة من القيادة الرشيدة إيماناً منهم بأهمية الدعم ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل بدء الألعاب العالمية. وأضاف: سننتقل الآن لمرحلة المنافسات آملين من الله عز وجل أن يوفق منتخبنا الوطني في هذه المشاركة المشرفة».