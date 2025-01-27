ماذا سيحدث لجسمك إذا استبدلت اللحم بالسمك؟

يكشف علماء من جامعة هارفارد أن النظام الغذائي النباتي والذي يضاف إليه الأسماك لا يقلل فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولكن يحمي الدماغ أيضًا من الخرف والسكتة الدماغية و هو ما يجعله في نظرهم من أكثر الأنظمة الغذائية الصحية.

وتنصح الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا، خبيرة التغذية الروسية، بحسب وكالة "سبوتنيك"، الذين يتحولون إلى تناول الأسماك والمأكولات البحرية ويتخلون عن تناول اللحوم بضرورة أن يكون السمك على موائد الطعام 2-3 مرات في الأسبوع، فالجسم يمتص البروتين السمكي أسرع مرتين من البروتين الحيواني- خلال 2-3 ساعات فقط.

وبالإضافة إلى البروتين، تعتبر الأسماك مصدراً مهماً لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية للقلب والأوعية الدموية، وتحتوي على فيتامينات D و A و E و B التي تذوب في الدهون، والمعادن الأساسية مثل السيلينيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".

وتضيف هو إن التخلي عن تناول اللحوم لن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية، إذا كان النظام الغذائي متنوعاً ومتوازناً، يتضمن الأسماك والمأكولات البحرية ولحم الدواجن والبيض ومنتجات الحليب.

وبحسب الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد: «من الناحية العملية، يعد الالتزام بنظام غذائي أسهل من اتباع نظام غذائي نباتي كامل».

والنظام الغذائي النباتي الذي يشمل أيضًا الأسماك والمأكولات البحرية له فوائد عديدة ويجعله بديلاً للحوم الحمراء واللحوم المصنعة والتي ارتبطت في السنوات الأخيرة بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، فضلاً عن قصر العمر.

ويوضح الدكتور هو: "توفر الأسماك والمأكولات البحرية العناصر الغذائية التي قد تكون مفقودة أو يصعب الحصول عليها في نظام غذائي نباتي كامل، مثل فيتامين ب 12 والحديد والسيلينيوم والزنك".

وتعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية حيث تحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع.

وتشير نتائج أولية لبعض الدراسات إلى أن الجمع بين بروتين السمك ونظام غذائي غني بالخضروات قد يكون أحد المفاتيح ليس فقط لطول العمر، ولكن أيضًا لتحسين نوعية الحياة في سن الشيخوخة.

لكن على الرغم من الفوائد العديدة للنظام الغذائي الغني بالأسماك، إلا أن هناك أيضًا بعض النقاط السلبية التي يجب الإشارة إليها حيث تحتوي جميع الأسماك تقريبًا على آثار قليلة من ميثيل الزئبق، وهو مكون يمكن أن يلحق الضرر بالدماغ والجهاز العصبي بتركيزات عالية.

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