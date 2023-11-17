361 مليار درهم صفقات «دبي للطيران» في 4 أيام

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350 - 900، بقيمة 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) تزيد طلبيات الناقلة من A350 إلى 65 طائرة، وترفع إجمالي التزامات الناقلة خلال معرض دبي للطيران إلى 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «توفر طائرات A350-900 لأسطولنا، مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى، نخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى، تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق مع إيرباص ورولز رويس، لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا، وأفضل تجربة طيران لعملائنا».

وأضاف سموه: «خططنا لجميع طلبيات طيران الإمارات، التي أعلناها بمنتهى العناية، لدعم نمونا المستقبلي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك أن طيران الإمارات غالباً ما تكون أول تجربة لزوار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً».

وقال سموه على منصة «إكس»: مع طلبنا 95 طائرة إضافية، فإن أسطولنا الحديث سيواصل تعزيز مكانة طيران الإمارات كناقلة رائدة عالمياً، وتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين في المستقبل.

وبموجب الطلبية الجديدة، تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات A350 حتى 2028. ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيس في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

إلى ذلك، قفز إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 4 أيام ليلامس نحو 361 مليار درهم، وسجلت الصفقات التجارية نحو 338.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع أمس نحو 4.87 مليارات درهم ترفع إجمالي صفقات الوزارة خلال المعرض إلى 21.6 مليار درهم.

وبلغت الصفقات التجارية في معرض دبي للطيران خلال اليوم الثالث نحو 12.8 مليار درهم بعد أن وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص A350-900 ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، وكان اليوم الأول قد سجل صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

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