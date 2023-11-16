«إكسيسكوجيت ميدل إيست» تقترب من بناء مقراتها الجديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إكسيسكوجيت ميدل إيست» عن قرب انتهاء بناء مقر إدارتها العام الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ويمثل افتتاح هذا المرفق الجديد فرصة ترتقي بمستقبل الطيران الخاص الفاخر بشكل غير مسبوق، حيث تعزز من معايير هذا القطاع مع افتتاح هذا المرفق، الذي يُتوقع تشغيله قبل نهاية العام الحالي. وتتصدّر «إكسيسكوجيت ميدل إيست»، بصفتها رائدة في قطاع الطيران الخاص، المجال منذ أكثر من عشرين عاماً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وترسخ عملية انتهاء الأعمال في المرفق القائم في دبي ورلد سنترال، وعملية التجديد الشاملة للمحطة الخاصة في مطار دبي الدولي، من مكانة شركة «إكسيسكوجيت ميدل إيست»، بصفتها المزوّد المفضل لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص الفاخر في المنطقة.

وتسهم المحطة الخاصة في مطار آل مكتوم الدولي في الارتقاء بمعايير خدمات الطيران الخاص، مع التركيز بشكل خاص على توفير أحدث وسائل الرفاهية لمنح الركاب تجربة فاخرة لا تضاهى. وبفضل هذا المبنى المبتكر والرائد في المنطقة، الذي يتألف من ثلاثة مستويات ويمتد على مساحة ضخمة تبلغ 15,000 متر مربع، سيستمتع المسافرون بمجموعة متنوعة من الخدمات الراقية، تشمل صالات الانتظار الفاخرة، وقاعة مجلس مميزة، إضافة إلى قاعة مخصصة لكبار الشخصيات، متاخمة لغرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات. كذلك سوف يتضمن هذا المرفق في خطوة غير مسبوقة أجنحة خاصة ملكية وحصرية، إلى جانب «سبا» يقدم عدداً من خدمات العناية للضيوف، وصالة عصرية لاحتساء الكوكتيلات وتدخين السيجار، إضافة إلى عدد مرتقب من الخدمات الإضافية.

وقال باتريك هانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لوكسافييشن»، والشريك في «إكسيسكوجيت ميدل إيست»: يمثل انتهاء الأعمال في مقر «إكسيسكوجيت ميدل إيست» بمطار آل مكتوم الدولي خطوة محورية في رحلتنا نحو الارتقاء بقطاع الطيران الخاص الفاخر. ويُعد هذا المرفق الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويعكس تصميمنا مواصلة النمو وأهمية الدور الذي يمثله قطاع الطيران الخاص في المنطقة والعالم.

من جهته، قال خالد جمال الحاي، عضو مجلس الإدارة في «إكسيسكوجيت ميدل إيست»: يمثّل المرفق الجديد في دبي ورلد سنترال مستقبل قطاع الطيران الفاخر في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدنا على مدى أكثر من عشرين عاماً على التطوّر المحرز في أسواق مجال طيران الأعمال في المنطقة. وبما أننا ملتزمون بهدفنا بتزويد عملائنا بتجربة لا تُضاهى، يأتي هذا المرفق الجديد الذي يُعدّ نموذجاً في المنطقة، ليرسّخ التزامنا بهذا الهدف من جهة، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مرفق «إكسيسكوجيت» الجديد يضم حظيرة طائرات مجهّزة بالكامل ومكيّفة، تمتد على مساحة 7,000 متر مربع، مزوّدة بأحدث أنظمة الأمان، وغرف ميدانية للاجتماعات، ومساحات للتخزين، كما يتمتع المرفق بمبنى مجاور مستقل لإجراءات الصيانة، والتصليح، والعمليات، يهدف إلى توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين.

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