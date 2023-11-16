«إيدج» تواصل عقد صفقاتها خلال معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، عقد صفقاتها خلال معرض دبي للطيران 2023، حيث أعلنت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش المعرض.

فقد أعلنت «إيدج» عن أول طلب رئيسي لها من وزارة الدفاع بـ 100 طائرة مسيرة من نوع «REACH-S». ويعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه حول تزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في الإمارات.

وتتولى «أدفانسد كونسبتس»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة، تطوير طائرات «REACH-S» بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي. بينما ستقوم شركة «أداسي»، التابعة أيضاً للمجموعة، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

رقمنة الذخائر

كذلك وقعت «هالكن» التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة عقداً مع شركة «AR Engineering» لتطوير البرمجيات الإماراتية المتخصصة بصدد تغيير الطريقة التي يتفاعل ويتلقى بها الأفراد تعليمهم من خلال المحتوى الرقمي بهدف توظيف تقنية حلول الواقع المعزز.

وبموجب بنود العقد، ستتلقى «هالكن» علوم تطبيق تقنية التوأم الرقمي لذخائرها الموجهة بدقة وقصيرة المدى والفعالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بها.

ونوه حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»: يحدونا الفخر بالعمل مع AR Engineering وتقديم مساهمة هامة أخرى لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات من خلال الاعتماد المستمر على تقنيات الصناعة 4.0. سيمكننا ذلك من تنمية قدراتنا ورفع مهارات موظفينا لنسهم بدورنا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وستعود حلول التوائم الرقمية من AR Engineering بفوائد جمّة على جميع المشاركين في دورة حياة الذخائر الموجهة بدقة، وبالتحديد من فريق المهندسين ووصولاً إلى المستخدمين النهائيين. ولذا، نتطلّع إلى تمكين موظفينا باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل أكبر.

قطع معدنية

كذلك أعلنت شركة «إي بي آي» للهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في الإمارات، عن توقيع عقد لتوريد قطع معدنية صلبة متعددة لطائرات تجارية من طرازات بوينغ 777، 777 إكس، و787.

وبحسب نطاق العمل، ستنفذ «إي بي آي» عمليات شراء المواد الخام وقطع غيار الآلات ومعالجة الأسطح. وستوفر «إي بي آي» مجموعتها الكاملة من الخدمات الداخلية، مستفيدة من خبرتها الرائدة في القطاع ومرافقها الصناعية المتقدمة.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: تتطلع «إي بي آي» إلى تعزيز شراكتها مع «بوينغ» من خلال تقديم قطع معدنية مصنعة عالية الجودة. وبعد توقيع هذا العقد ثم تسليم القطع الملحقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي تعد ضرورية للطيران، ستحصل «إي بي آي» على شهادات إضافية للعمليات التي تستخدم سبائك التيتانيوم. وباعتبارنا شركة رائدة إقليمياً في مجال الآلات الدقيقة، نفخر بمواصلة الارتقاء بتصنيع هياكل الطائرات المحلية وتعزيز القدرات التصنيعية.

أنظمة ذاتية

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن اختيارها من جانب شركة «أداسي»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات والأنظمة الذاتية والتابعة لمجموعة «إيدج»، للتعاون على تجهيز منصات «REACH-S» من «أداسي» بحلول الياه سات للاتصالات المتطورة والآمنة عبر الأقمار الصناعية.

ويؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتوحيد جهودهما لإحداث تغيير نوعي في القدرات الاتصالية للطائرات المسيرة من خلال الجمع بين الحلول المتطورة التي تقدمها «الياه سات» عبر أقمارها الصناعية والتي تغطي ما يفوق 80 % من سكان العالم، والقدرات الفائقة لأنظمة «أداسي» المستقلة، وذلك ضمن صفقة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وقال عيسى الشامسي، المدير العام للياه سات للخدمات الحكومية: إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة ايدج كمزود موثوق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المدى البعيد. نتطلع لتجهيز منصة أداسي بأحدث حلولنا عالمية النطاق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الأنظمة المسيرة في الإمارات وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم. يعكس حرصنا على اغتنام هذه الفرص التزامنا التام بتزويد الشركات الرائدة بحلول متطورة تتسم بالموثوقية العالية والسلاسة والسرعة.

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