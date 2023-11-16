بوينغ: خطط دبي في تنمية قطاع الطيران تعزز تنافسية المنطقة عالميا

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد عمر عريقات، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في بوينغ أن خطط تنمية قطاع الطيران في دبي تساهم في تعزيز تنافسية المنطقة عالميا لاسيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو المستقبلي للقطاع في دبي والرياض وقطر.

وأضاف عريقات في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران أن منتجات شركة بوينغ هي المفضلة للعملاء في المنطقة، مشيرا الى أن طيران الإمارات وضعت خططها المستقبلية مع شركة بوينغ من خلال برنامج 777 إكس وهي شهادة بأنها الطائرة المناسبة لعمليات الناقلة، لاسيما ان اختيار الطائرة جاء بعد دراسة دقيقة من قبل الشركة.

وقال عريقات أن "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" أجرتا دراسات دقيقة قبل توقيع اتفاقيات لشراء 777 إكس و787 دريملاينر، وان اختيار طائرات بوينغ من قبل طيران الإمارات وفلاي دبي خلال المعرض، يتناسب مع خطط الناقلتين، مشيرا الى أن توقيع طيران الإمارات لصفقة شراء 95 طائرة جاء بعد مناقشات ومفاوضات طويلة.

وأضاف أن طيران الإمارات ستكون من بين أوائل الناقلات التي تتسلم طائرات بوينغ 777 إكس، مشيراً إلى أن سيتم تسليم بعض الطائرات التي تمت صناعتها بعد الانتهاء من الموافقات.

وأوضح أن بوينغ واثقة في تسليم طائرات بوينج 777 إكس منتصف العام 2025، لطيران الإمارات والناقلات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الطراز يعد من أكثر الطائرات في العالم تقييماً وتدقيقاً في المرحلة التجريبية قبل تسليمها للعملاء.

فلاي دبي

وقال عريقات أن "فلاي دبي"، حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الماضية الامر الذي ساهم في دعم خطط دبي في التحول إلى مركز عالمي للنقل الجوي ، مشيراً إلى أن الناقلة، التنوع بين الطائرات ضيقة البدن وعريضة البدين سيساهم في تعزيز خطط نمو الناقلة.

وأضاف أن شركة فلاي دبي نجحت في توفير حلول لتغطية النقص في عدد الطائرات بسبب تأخر التسليمات، لذلك نتوقع أن يكون التأثير أقل نسبياً في الفترة القادمة.

وأوضح عريقات أن سلاسل التوريد تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الطيران في العالم، موضحاً أن هنالك إجراءات تعمل عليها بوينغ لتجاوز هذه التحديات، لكننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذا التحدي، مؤكدا أن مشكلة سلاسل التوريد أثرت على تسليمات طائرات بوينغ 737 ماكس لعملائها.



معرض دبي للطيران

وقال عريقات أن مقياس النجاح في معرض دبي لطيران خلال الدورة الماضية كان يتمثل في أعداد المشاركين والزوار لاسيما أن القطاع كان على أعتاب الخروج من تبعات الجائحة في حين أن طلبيات الطائرات التي وقعتها شركات الطيران في الإمارات والمنطقة، في دورة العام 2023 تعد دليلاً على عودة قطاع الطيران.

وأضاف عريقات أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 3000 طائرة خلال 20 عاماً بحسب آخر توقعات لشركة بوينغ مشيرا الى أن الخطط في الإمارات والمنطقة، تجعل المنطقة منافساً حقيقياً في قطاع الطيران.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أسرع المناطق في التعافي وخاصة في السفر الممتاز، وأن التنافس في المنطقة يرفع مستوى الخدمة، وزيادة فعالية شبكات الناقلات، مشيرا الى أن تأسيس شركات طيران جديدة في المنطقة، سيعزز مكانتها، ويرفع مستوى المنافسة، وسيساهم في زيادة تدفق المسافرين الى المنطقة.

وقال أن المنطقة لا تزال ضمن مستويات نمو متصاعدة منذ أكثر من 20 عاماً، ومع تأسيس ناقلات جديده سيواصل القطاع في المنطقة مسيرة النمو.



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