القائد العام لشرطة دبي بالوكالة يلتقي الطلبة المرشحين خلال معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، على هامش مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض دبي للطيران 2023، والمقام في مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة أكثر من 1400 جهة لعرض أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الطيران والمجالات الأمنية والشرطية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج «MENTOR»، برنامج مساعدي القائد العام الإشرافي على دورات الطلبة المرشحين والمرشحات 2023- 2024.

واطلع الطلبة خلال زيارتهم معرض دبي للطيران على محتويات منصة شرطة دبي، الهادفة إلى إبراز تطور خدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمجتمعية، في واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الطيران، وتعزيز سمعة دبي ومكانتها الريادية في العالم.

كما اطلعوا على خدمات شرطة دبي المعروضة في المنصة، ومنها تطبيق شرطة دبي الذكي، وجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، ومراكز الشرطة الذكية، والمركبة ذاتية القيادة M02، وخدمات أنظمة الطائرات المُسيرة، ومراكز الشرطة الذكية، التي تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة.

مركز الاتصال 901.

واستمع الطلبة لشرح حول خدمات مركز الاتصال 901، المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة، وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً.

واطلع الطلبة المرشحون على منصة الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، التابعة لإدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُختصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيالات المالية للتحويلات، والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية وغيرها، ويستطيع مُستخدم المنصة بخطوات بسيطة، تقديم البلاغ من خلال الدخول على موقع www.ecrime.ae، ثم تحديد إذا ما كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتعبئة البيانات، ثم تأكيد رقم التواصل عبر رسالة نصية، يتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى، وتحديد المشكو ضده.

كما اطلع الطلبة المرشحون على طائرة شرطة دبي العمودية من نوع «AW 139»، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري، وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وتُسهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، والقدرة على تنفيذ مهام متعددة، منها الإسعاف الجوي، ونقل الفرق التخصصية وفرق البحث والإنقاذ، والمُجهزة بكافة المعدات، لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وشاهد الطلبة سيارة «لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي»، التي ضمتها شرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، بالتعاون مع شركة «لامبورغيني دبي»، بمواصفاتها عالية الأداء، واحتوائها على محرك V8، سعة 4 لترات توين تيربو، يولد قوة 666 حصاناً، ما يُتيح لها تسارعاً خارقاً من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة، في أقل من 3.3 ثوانٍ.

واستكمل الطلبة المرشحون جولتهم في عدد من الشركات الوطنية والعالمية، والمساحات الخارجية المخصصة للمعرض، واطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع، والتي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي، واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز