360.4 مليار درهم إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 4 أيام

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ إجمالي صفقات معرض دبي للطيران في رابع أيامه إلى 360.4 مليار درهم، وبلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع 21.6 مليار درهم، فيما سجلت صفقات الطائرات التجارية 338.8 مليار درهم، بدعم من صفقة طيران الامارات التي تم توقيعها في رابع أيام المعرض والتي شملت 15طائرة من طراز A350 بقيمة تصل الى 22.02 مليار درهم ( 6 مليارات دولار)،

ومع الطلبية الجديدة للناقلة، التزمت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، بمبلغ إجمالي 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات إضافية، بما في ذلك طلبيات البوينغ التي أعلنت في اليوم الأول، ما يؤهل الناقلة لمواصلة النمو في المستقبل.

وبلغت قيمة صفقات وزارة الدفاع خلال اليوم الرابع من فعاليات معرض دبي للطيران نحو 4.87 مليارات درهم ليرتفع إجمالي الصفقات خلال الأيام الاربعة الأولى من المعرض إلى 21.6 مليار درهم.

وبلغ مؤشر الصفقات التجارية في معرض دبي للطيران خلال اليوم الثالث من المعرض خلال اليوم الثالث نحو 12.8 مليار درهم بعد أن وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 بقيمة دفترية تصل الى نحو 12.8 مليار درهم ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، وكان اليوم الأول من المعرض، سجل صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

وكانت صفقات المعرض قد بلغت خلال اليوم الاول توقيع صفقات بقيمية 268.6 مليار درهم.

وكانت أبرز الطلبيات صفقة طيران الامارات التي شملت 95 طائرة بوينغ، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

فيما كشفت فلاي دبي خلال اليوم الاول عن صفقة مع شركة بوينغ تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

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