تعاون بين «جال أمرُك» و«آرتشر» في خدمة التاكسي الجوي الكهربائي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جال أمرُك» المتخصصة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آرتشر» للطيران والرائدة في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

وتؤكد مذكرة التفاهم على بذل جهود مشتركة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي الكهربائي باستخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية «آرتشر ميدنايت»، المعروضة في معرض دبي للطيران والمنطقة على نطاق أوسع، على أن يتم البدء بها في عام 2026.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن نية «جال أمرُك» و«آرتشر» الدخول في شراكة خلال حدث إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أكتوبر 2023، ما يؤكد أهمية التعاون وتأثيره المحتمل.

وتهدف «آرتشر» إلى إحداث تحول في مجال النقل الجوي المدني، واستبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات طيران كهربائية تستغرق مدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة، وهي رحلات آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة مع النقل البري. وتعد «آرتشر ميدنايت» طائرة مخصصة لأربعة ركاب مصممة للقيام برحلات سريعة متتالية مع أقل وقت للشحن بين الرحلات. وتتعاون «جال أمرُك» مع شركة الطيران التي يقع مقرها في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، لتطوير خدمات الدعم لعمليات طائرات «ميدنايت»، والمساعدة في تحديد الفرص الرئيسية وتطويرها.

حضر التوقيع عدد من كبار المسؤولين في الشركتين، حيث حضر عن شركة «جال أمرُك» محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي، الذي انضم إليه فريدريك دوبونت، الرئيس التجاري، وديفيد كوترا، المدير الأول لتطوير الأعمال، وعن الشركة المزودة لطائرات الهبوط والإقلاع، وقع الاتفاقية آدم جولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي في «آرتشر»، الذي حضر برفقة نيخيل جويل الرئيس التجاري لشركة «آرتشر».

وقال محمود الحاي الهاملي إن السمعة الموثوقة التي تتمتع بها «جال أمرُك» وخبرتها في تقديم الخدمات ذات المستوى العالمي في الصيانة والإصلاح والعَمرة لمجموعة واسعة من عملاء الطيران العسكري والمدني في المنطقة تؤكد قدرتها على تمكين «آرتشر» من تأسيس أعمالها في مجال الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر «جال أمرُك» خدمات الطيران الرائدة عند الضرورة لدفع مساعي شركة «آرتشر» الرائدة في النقل الجوي المدني.

من جهته، قال آدم جولدستين، الرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر»: نحن نتطلع إلى جلب التنقل الجوي المدني إلى الإمارات، وهو أول سوق دولي معلن لنا خارج الولايات المتحدة. وستساعدنا شراكتنا مع «جال أمرُك» على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في وصول النقل الجوي التجاري الكهربائي إلى أبوظبي ودبي في السنوات المقبلة.

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