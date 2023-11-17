طيران الإمارات تطلب 15 طائرة إيرباص A350 بـ 22 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات في معرض دبي للطيران، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350 - 900، بقيمة 6 مليارات دولار (22 مليار درهم). وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من A350 إلى 65 طائرة. ومع الطلبية الجديدة للناقلة، التزمت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، بمبلغ إجمالي 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات إضافية، بما في ذلك طلبيات البوينغ التي أعلنت في اليوم الأول، ما يؤهل الناقلة لمواصلة النمو في المستقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «سوف توفر طائرات A350 - 900 لأسطولنا، مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى. ويسرنا الإعلان عن طلبية إضافية من هذه الطائرات، ونخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى، تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق مع إيرباص ورولز رويس، لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا، وأفضل تجربة طيران لعملائنا».

وأضاف سموه: «خططنا لجميع طلبيات طيران الإمارات، التي أعلناها هذا الأسبوع، بمنتهى العناية، لدعم نمونا المستقبلي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك أن طيران الإمارات غالباً ما تكون أول تجربة لزوار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً».

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يسعدني إعلان تقديم طيران الإمارات طلبية لشراء 15 طائرة إيرباص A350 إضافية في معرض دبي للطيران 2023، بقيمة 6 مليارات دولار أميركي».

وقال كريستيان شيرير الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: «نحتفل اليوم بمعلم آخر في العلاقات طويلة الأمد بين طيران الإمارات وإيرباص.. علاقات قامت على السعي الدؤوب للابتكار والكفاءة والتميز التشغيلي. وكما رسخت طائرة A380 مكانتها في قلب عمليات طيران الإمارات، فإننا فخورون أيضاً بأن طائرة A350 ستفعل ذلك في السنوات المقبلة».

ومن المقرر أن تنضم أول طائرة A350 إلى أسطول طيران الإمارات أغسطس المقبل. وبموجب الطلبية الجديدة، سوف تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات A350 حتى عام 2028.

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيس في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

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