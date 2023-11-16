«دي سي أفييشن» تحوز شهادة مشغل جوي من سان مارينو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «دي سي أفييشن» الرائدة في مجال توفير خدمات طيران رجال الأعمال، عن حصول الشركة التابعة لها، «دي سي أفييشن سان مارينو» على شهادة المشغل الجوي من هيئة الطيران المدني في جمهورية سان مارينو.

يمثل هذا الأمر إنجازاً مهماً آخر في تاريخ المجموعة، لا سيما وأنها تحتفل الآن بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها.

وتتيح شهادة المشغل الجوي هذه لشركة «دي سي أفييشن سان مارينو» تشغيل وإدارة طائرات رجال الأعمال التابعة لأطراف أخرى بشكل تجاري، بما في ذلك استئجار الطائرات بموجب تسجيل T7 في سان مارينو. وستكون أول طائرة يتم تشغيلها بموجب شهادة المشغل الجوي الجديدة طائرة من طراز بومباردييه جلوبال 7500.

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