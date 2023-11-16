المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يتعاون مع «الطيران المدني» لتطوير المعلومات المكانية

المصدر: دبي - البيان

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وقع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران، خلال اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2023، وذلك لتعزيز التعاون بتطوير المعلومات الجغرافية المكانية، وفق أفضل المعايير العالمية دعماً لمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة العالمية الرائدة للدولة على المستويات كافة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من حامد خميس الكعبي، مدير عام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المسؤولين لدى الطرفين.

وتنص المذكرة على تطوير منصة وطنية للمعلومات الجغرافية المكانية لتمكين مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة من الوصول إلى بيانات ومعلومات دقيقة، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها عالمياً، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع ضمن خطة استراتيجية متكاملة، تسهم في تعزيز الكفاءة، وسهولة الوصول إلى البيانات المكانية المشتركة.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون نحو تحقيق رؤى الجانبين الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في مجال الطيران المدني والبيانات الجغرافية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال التنسيق لتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية المكانية واستقطاب الكوادر المتخصصة، إلى جانب إعداد السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية المكانية في الدولة، وتوحيد المعايير والمواصفات الخاصة بالمعلومات الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الاتحادي، فضلاً عن دعم استراتيجيات الدولة المتعلقة بالبيانات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وقال حامد خميس الكعبي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار التزامنا بتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع البيانات الجغرافية والخرائط الجيومكانية لقطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والعمل معاً على تطوير منصة تتيح لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص بالدولة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، والتي تشكل ركيزة أساسية ومساهماً رئيسياً في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز نمو القطاعات الحيوية وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف: نحن حريصون على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارات، للعمل على إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع الحيوية، التي تعزز ريادة الإمارات، وترسخ مكانتها الرائدة في صدارة الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جدير بالذكر أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية قد أطلق مؤخراً مشروع «أطلس الاتحاد»، والذي جرى تنفيذه كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة الإمارات.

وسيسهم أطلس الاتحاد في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة، بما يوفره من خرائط تفاعلية بيانات موثوقة ومحدثة إلى جانب مؤشرات أداء مرموقة عالمياً، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً، كما يوثق أطلس الاتحاد رؤى المستقبل، ويعزز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.

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