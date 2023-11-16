«فلاي دبي» تخطط لإقامة منشأة تدريب ومحاكاة الطيران

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «فلاي دبي» عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة طيران كاملة بقيمة 56 مليون دولار. وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في المنشأة المتقدمة ومن المقرر أن تشغيلها بكامل طاقتها بحلول يناير 2025. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: على مدى السنوات الـ14 الماضية، حققت «فلاي دبي» نمواً هائلاً من حيث تطور الناقلة وابتكارها لتصبح ما هي عليه اليوم. ويمثل الاستثمار البالغ 56 مليون دولار في منشأة التدريب الجديدة علامة فارقة أخرى في قصة نجاح «فلاي دبي»، ويعكس التزامها الراسخ بالكفاءة التشغيلية والتميز. ومع توقعنا لتسلم 130 طائرة جديدة حتى عام 2035، فإن وجود المنشأة الجديدة سيعطينا مرونة أكبر في برامج التدريب التي توفرها الشركات الأخرى من خلال امتلاك منشآت خاصة بنا.

وتقع المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 38,000 قدم مربع في مقر «فلاي دبي» وتضم ست حظائر للمحاكاة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 43,000 ساعة تدريب سنوياً. ويسمح التصميم الإنشائي المعياري للمبنى بالتوسع المستقبلي.

من جهته، قال محمد حارب المهيري الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وسلسلة التوريد: نحن فخورون بالإعلان عن خطط إنشاء منشأة محاكاة الطيران الكاملة الخاصة بنا والتي كانت دائماً جزءاً حيوياً من استراتيجية النمو لدينا. مع استمرار ارتفاع الطلب على الطيارين وتدريبهم في المنطقة، أصبح من الضروري لشركات الطيران أن تتحكم بشكل أكبر في متطلباتها التدريبية. ستمكننا المنشأة الجديدة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025، من تقليل تكاليف التدريب لدينا، والتحكم في الجداول الزمنية لتدريب الطيارين وإعادة التدريب.

وأضاف: نعمل بشكل وثيق مع شركة «سي ايه اي» التي ستوفر أجهزة محاكاة طائرات بوينغ 737 ماكس لبدء تدريب الطيارين في يناير 2025، إضافة إلى إمكانية إضافة حظيرتي تدريب أخريين لغرفتي لمحاكيات الطائرات ذات الجسم الضيق أو العريض.

وقال نيك ليونتيديس، رئيس مجموعة الطيران المدني في «سي ايه اي»: يسعدنا أن نبني على علاقتنا الطويلة مع «فلاي دبي» وندعم نموها من خلال أجهزة محاكاة الطيران الكاملة الأربع المتطورة لطائرات بوينغ 737 المدرجة في هذه الاتفاقيات. كانت شركة سي اي ايه دوما شريك التدريب لفلاي دبي منذ أن بدأت عملياتها، ونحن نتطلع إلى تقديم خبراتنا وحلولنا أثناء قيامهم بتوسيع وتطوير مركز التدريب الجديد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يؤدي جهاز محاكاة الطيران الكامل الجديد ومنشأة التدريب التابعة لشركة فلاي دبي إلى خفض تكاليف التدريب على الناقلة بنسبة 36% خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها. وتلبي المنشأة في المقام الأول احتياجات تدريب الطيارين في فلاي دبي، إضافة إلى تدريب طاقم الطائرة. وتعطي المرونة في جدول تدريب الطيارين وتوفر أجهزة المحاكاة عند الطلب من توسيع قدرات التدريب الخاصة بالناقلة، كما يمكن توسيع هذه الخدمة لتشمل احتياجات الشركات الأخرى في المستقبل.

وإضافة إلى مرافق التدريب المتقدمة لطاقم الطائرة، توفر «فلاي دبي» مجموعة من برامج التدريب والتطوير لقوتها العاملة المتنامية من مقرها في دبي، والتي تشمل برنامج المبتدئين وبرنامج الصيانة والهندسة، إضافة إلى مركز فلاي دبي لتدريب طاقم الطائرة.

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