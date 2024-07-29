31.2 ألف رحلة لـ «فلاي دبي» خلال الصيف لمواكبة نمو الطلب

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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تقوم «فلاي دبي» بتشغيل 31.23 ألف رحلة خلال شهور فصل الصيف «يونيو ويوليو وأغسطس» توفر 5.38 ملايين مقعد، بهدف تلبية الطلب المتنامي على السفر، بنمو نسبته 9.96%، مقارنة مع 28.4 ألف رحلة شغلتها الناقلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن «فلاي دبي» شغلت خلال يونيو الماضي 9.87 آلاف رحلة إلى جميع وجهاتها، تضم 1.69 مليون مقعد، في حين تشغل خلال الشهر الجاري 10.73 آلاف رحلة تضم 1.85 مليون مقعد، وسوف تشغل 10.62 آلاف رحلة خلال أغسطس المقبل تضم 1.83 مليون مقعد.

وبداية من هذا الصيف، أضافت «فلاي دبي» 10 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها المتنامية تشمل: باتومي في جورجيا، ودوبروفنيك فى كرواتيا، وبودروم وطرابزون فى تركيا، وتيفات فى الجبل الأسود، وكورفو وسانتوريني وميكونوس في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، وسوتشي الروسية.

ووسعت الناقلة شبكتها لتصل حالياً إلى 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل مكون من 88 طائرة «بوينغ 737». ولدعم مسار النمو، تواصل الناقلة إضافة المزيد من الكوادر المؤهلة إلى فريق عملها بما يشمل من طيارين وأطقم طائرات ومهندسين في مختلف أقسام ودوائر الشركة، فيما نمت أعداد الموظفين في الشركة لتصل إلى 5800 موظف يمثلون 140 جنسية من بينهم 1200 طيار.

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