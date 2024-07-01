فلاي دبي تضيف كيش وكرمان إلى شبكة وجهاتها في إيران

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في إيران. ويشمل ذلك انطلاق الرحلات بواقع أربع أسبوعياً إلى جزيرة كيش اعتباراً من 07 سبتمبر ورحلتان اسبوعياً إلى كرمان اعتباراً من 09 سبتمبر.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نواصل دوماً استكشاف الفرص لفتح الأسواق غير المخدومة برحلات مباشرة من و إلى دبي، ولذا يسعدنا أن نوفر لعملائنا خيارات أكثر ملاءمة للسفر إلى إيران. تلتزم فلاي دبي بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة ونتطلع الى توفير خيارات اوسع لمسافرينا مع انطلاق رحلاتنا الى كل كرمان وجزيرة كيش واستكشاف شبكة وجهاتنا المتنامية."

وبدأت الناقلة خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان ابتداءً من 01 يوليو. وفي وقت لاحق من هذا العام، من المقرر أن تبدأ فلاي دبي رحلاتها الى مدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 02 أغسطس، وريغا في لاتفيا من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى تالين في إستونيا وفيلنيوس في ليتوانيا من 12 أكتوبر.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "مع إضافة هاتين الوجهتين، ستوفر فلاي دبي للعملاء خدمات سفر مريحة وسهلة بين البلدين توفر للمسافرين رحلات ربط اكثر سهولة بدبي وخارجها. ويمكن للمسافرين الذين يختارون السفر على متن فلاي دبي الاستمتاع بتجربة اكثر راحة في درجة الأعمال او الدرجة السياحية على أسطولنا الحديث من طائرات بوينغ 737."

تتميز خدمة درجة الأعمال في فلاي دبي بمقاعد قابلة للانحناء، وقوائم طعام عالمية، فضلاً عن ساعات من الترفيه على متن الطائرة، بينما تتميز الدرجة السياحية بمقاعد مثالية للركاب للجلوس والاسترخاء.

تسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط بخدمات مباشرة بدبي.

ستشغل فلاي دبي رحلاتها ​ إلى مطاري كيش و كرمان الدوليين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وستكون هذه الرحلات ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الامارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيش الدولي بواقع أربع مرات اسبوعيا أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار كرمان الدولي بواقع مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار كيش الدولي من 6,620 درهمًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,160 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى كرمان من 6,620 درهماً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهماً. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,140 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

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