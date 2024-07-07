3500 رحلة لـ«فلاي دبي» إلى وجهات أفريقية في 5 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغلت «فلاي دبي» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 3500 رحلة إلى 12 وجهة في القارة الأفريقية، ضمت 596 ألف مقعد، بنمو 119 % مقارنة مع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل إلى 1593 رحلة.

وكشفت بيانات حصلت عليها «البيان» أن تنزانيا ومصر وأوغندا استحوذت على النسبة الأكبر من عدد رحلات الناقلة إلى القارة الأفريقية، حيث شغلت «فلاي دبي» إلى تنزانيا 1230 رحلة، بينما شغلت إلى مصر 500 رحلة، في حين شغلت إلى أوغندا 437 رحلة. وتواصل «فلاي دبي» العمل على توفير سعة مقعدية أكبر حيثما أمكن عبر الشبكة لتلبية الطلب، وتعتبر السوق الأفريقية محوراً استراتيجياً ومهماً لشبكة «فلاي دبي» المستقبلية، حيث نجحت الناقلة في تنمية عملياتها في القارة، خلال السنوات الماضية، وهي ملتزمة بمواصلة النمو، وتوفير المزيد من التواصل للمسافرين في المستقبل.

ونجحت الناقلة في تعزيز وجودها في القارة الأفريقية، وباتت من المحركات المهمة للاتصال بين أفريقيا وبقية العالم، عبر الاستفادة من الشراكة مع «طيران الإمارات»، حيث يمكن للعملاء الذين يسافرون من بوابات «فلاي دبي» الأفريقية الوصول بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين وغرب آسيا وأستراليا.

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