440 موظفاً جديداً بـ«فلاي دبي» منذ بداية العام لمواكبة التوسع

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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وظفت شركة «فلاي دبي» منذ بداية العام الجاري أكثر من 440 موظفاً، لدعم خطط الناقلة التوسعية بنمو 6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الموظفين حالياً إلى نحو 5800 موظف في مختلف الأقسام، بحسب غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي الذي كشف أن الشركة وسعت شبكتها لتصل اليوم إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل مكون من 88 طائرة بوينغ 737، ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة 7 طائرات مع نهاية العام، مما سيدعم توسع شبكتها المستمر مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.

وأضاف الغيث: «لدعم مسار النمو في شركة فلاي دبي هناك حملة توظيف مستمرة لإضافة المزيد من الكوادر المؤهلة والمواهب إلى فريق عمل الناقلة، وهذا يشمل الطيارين وأطقم الطائرات والمهندسين، وغيرها من المناصب في مختلف أقسام ودوائر الشركة».

وقال: «ارتفعت أعداد الموظفين في شركة فلاي دبي لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف، يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار، ونسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً بحلول نهاية هذا العام. ووظفت فلاي دبي هذا العام أكثر من 440 موظفاً بنمو 6 % عن العام الماضي».

وأضاف: «ستواصل فلاي دبي حملات التوظيف المستمرة لدعم الخطط الطموحة في مستقبل الناقلة، وضمن استراتيجية الشركة المحورية في دعم قطاع الطيران في دبي، التي تمثل اليوم مركزاً عالمياً للطيران».

وأوضح «تظل دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل فيها، وقد مكننا ذلك من جذب العديد من المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم. تستخدم فلاي دبي قنوات متعددة لتوظيف طياريها، ومعظمهم من الموظفين المباشرين بالإضافة إلى المرشحين الذين يتم تعيينهم عبر الحملات الترويجية، ووكالات التوظيف المختلفة».

الكفاءات المواطنة

من جهة أخرى تواصل فلاي دبي استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال العامين الماضيين نخبة جديدة من المواهب الإماراتية الشابة، ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن، وتعزيز جهود التوطين في الدولة، من خلال توظيف المهنيين الموهوبين وإلحاقهم في الأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.

وتلتزم فلاي دبي أيضاً بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشباب المواطن، وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران، من خلال توفير فرص التدريب المهني في مختلف أقسام الشركة، بما فيها عدد من الفنيين والمهندسين الإماراتيين المتدربين. وتوفر الناقلة برامج خاصة سواء للطيارين المواطنين أو الموظفين في الأقسام الأخرى من الشركة لدعم فرص النمو المستقبلية.

ووفق الناقلة يخضع الموظفون الجدد في طاقم الضيافة الجوية لتدريب مكثف، لتقديم أعلى معايير الضيافة والسلامة والخدمة، التي اعتاد عليها عملاء طيران فلاي دبي.

مهارات عديدة

ويكتسب أفراد الطاقم في مرافق فلاي دبي الحديثة بدبي مهارات عديدة، بما في ذلك المبادرة والقيادة، والقدرة على العمل بفعالية ضمن فريق متعدد الثقافات، والحفاظ على القوة وصفاء التفكير والعمل بهدوء تحت الضغط، ليصبحوا مرجعية في الضيافة وتميز الخدمة، ويتمتع أفراد طاقم الطائرة أيضاً بإمكانية الوصول إلى أحدث البرامج التدريبية والدورات المتخصصة.

وتعمل فلاي دبي بشكل متواصل على توظيف الكوادر البشرية اللازمة لمواكبة الخطط التوسعية للناقلة، لا سيما مع استلام طائرات جديدة، حيث تقدمت الناقلة بطلبيتها الأولى على الإطلاق لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 خلال معرض دبي للطيران في عام 2023، وهي نقلة نوعية مهمة في تاريخ الناقلة، كما أعلنت فلاي دبي عن خطتها لإنشاء مرافق جديدة للصيانة والتدريب، والتي ستشهد مزيداً من الكفاءة، مما ينعكس على أرباحها النهائية، وهي علامة على نضج الشركة.

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