فلاي دبي تفوز بجائزة "القيادة المتميزة والنمو في قطاع الطيران"

المصدر: وام

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فازت فلاي دبي بجائزة "القيادة المتميزة والنمو في قطاع الطيران" وذلك ضمن حفل توزيع جوائز إنجاز الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسلم فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي في فلاي دبي، الجائزة نيابة عن الناقلة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي. وحضر الحدث قادة الصناعة وممثلون عن مختلف القطاعات مثل السفر والسياحة والطيران والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا اضافة الى الضيافة.

تم التصويت على هذه الجائزة من قبل خبراء الصناعة، وهي تكريم لنموذج الأعمال القوي والمرن للشركة وتفانيها في الابتكار وتعزيز الرحلات الى الاسواق الجديدة غير المخدومة برحلات طيران مباشر، مما مكنها من النمو المستدام.

وتعليقاً على الجائزة، قال فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي في فلاي دبي: "يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة لأنها تمثل اعترافا بجهودنا والتزامنا الطويل بتوفير تجربة سفر محسنة ومريحة لعملائنا. ومنذ عام 2009، شهدنا نمو أسطولنا وشبكتنا جنباً إلى جنب مع مزيد من الابتكار في منتجاتنا وخدماتنا، ومع استمرارنا في دعم مكانة دبي كمركز دولي للطيران، فإننا نتطلع إلى ربط المزيد من المسافرين من دولة الامارات وعبر شبكة فلاي دبي.

منذ بداية عام 2024، أضافت فلاي دبي عدة وجهات إلى شبكتها بما في ذلك مومباسا في كينيا ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا بالإضافة إلى الجوف والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. كما تستعد الناقلة لإطلاق أولى رحلاتها إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان اعتباراً من 01 يوليو وتوسيع عملياتها في أوروبا مع بدء خدماتها إلى بازل في سويسرا اعتباراً من 02 أغسطس، وريغا في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر بالإضافة إلى تالين في إستونيا وفيلنيوس في ليتوانيا اعتبارًا من 12 أكتوبر.

وتواصل الناقلة توسيع شبكتها التي تضم أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفعال يضم 88 طائرة بوينغ 737.

منذ بدء عملياتها في عام 2009، نقلت فلاي دبي على متنها أكثر من 100 مليون مسافر وفتحت أكثر من 90 وجهة جديدة لم تكن ترتبط في السابق برحلات جوية مع دبي او الامارات.

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