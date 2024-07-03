فلاي دبي توفر وجهات متوسطية جاذبة عبر شبكتها المتنامية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفر فلاي دبي وعبر شبكتها المتنامية العديد من وجهات البحر المتوسط التي تحظى بشعبية كبيرة لدى مسافري الناقلة وتتمتع هذه الوجهات بالدفء وأشعة الشمس والجمال حيث يمكن للزوار الاستمتاع حتى 22 سبتمبر باستكشاف كنوز البحر المتوسط والتمتع بطبيعة هذه الوجهات الصيفية الموسمية لفلاي دبي.

وتقدم الناقلة للمسافرين فرصة استكشاف البحر الأبيض المتوسط من الشواطئ اليونانية إلى ريفيرا التركية، كجزء من عروضها الصيفية الموسمية هذا العام.

بودروم

بودروم في تركيا هي مزيج آسر من التاريخ والرفاهية والحداثة. تشتهر هذه الوجهة بأجوائها المفعمة بالحيوية والشواطئ البكر وقلعة بودروم التاريخية، وتقدم خيارات ملائمة للجميع مثل الآثار القديمة لمدينة هاليكارناسوس، و بالمرسى النابض بالحياة فضلا عن المياه اللازوردية الهادئة.

كورفو

توفر مدينة كورفو مناظر طبيعية خصبة وتاريخاً غنياً. يمكنك هذا الصيف الاسترخاء على الشواطئ الجميلة واستكشاف بساتين الزيتون الخضراء في الجزيرة. سواء كنت تبحث عن المغامرة أو الهدوء، فإن كورفو لديها ما يناسب الجميع.

دوبروفنيك

تشتهر دوبروفنيك بهندستها المعمارية المذهلة التي تعود إلى العصور الوسطى وجدرانها التاريخية وإطلالاتها الرائعة على البحر الأدرياتيكي. يمكنك التجول في المدينة القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والاستمتاع بالمشهد الثقافي النابض بالحياة أو الاسترخاء على الشواطئ الخلابة. يمكنك ركوب التلفريك للاستمتاع بإطلالات بانورامية على هذا الجمال الخالد أو قم بزيارة جزيرة لوكروم الشهيرة للاستمتاع بملاذ هادئ.

ميكونوس

تشتهر مدينة ميكونوس بأجوائها العالمية وهندستها المعمارية المميزة، وهي الوجهة الصيفية المثالية بفضل طواحين الهواء الخلابة والشوارع الساحرة ووسائل الترفيه ذات الشهرة العالمية، تعد ميكونوس بتجربة لا تُنسى بمزيجها الفريد من التقاليد والحداثة.

أولبيا

أولبيا هي البوابة إلى كوستا سميرالدا المذهلة، والمعروفة بمنتجعاتها الفاخرة وشواطئها الحصرية ومياهها الزرقاء الصافية. بدءاً من أماكن التسوق وتناول الطعام الراقية في بورتو سيرفو وحتى استكشاف المواقع الأثرية، تقدم أولبيا تجربة متطورة ومتنوعة باعتبارها جنة سردينيا.

سانتوريني

تشتهر سانتوريني بجمالها الأخاذ و مبانيها المطلية باللون الأبيض وغروب الشمس المذهل والشواطئ البركانية التي تعد مكاناً مثالياً للعائلات بالإضافة إلى اولئك الباحثين عن ملاذ خلاب. استكشف مدينة أكروتيري القديمة، واستكشف الأطباق المحلية واستمتع بالمناظر البانورامية.

تيفات

تيفات هي جوهرة مخفية توفر شواطئ جميلة ومراسي فاخرة وتراثاً ثقافياً غنياً. ويتميز خليج كوتور القريب، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بجمال طبيعي وأهمية تاريخية. استكشف بورتو مونتينيغرو الساحرة، أو استرخ على الشواطئ الهادئة أو قم بنزهة في الشوارع الساحرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز