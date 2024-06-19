مدن عريقة وشواطئ بيضاء ضمن وجهات فلاي دبي هذا الصيف

المصدر: البيان

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توفر فلاي دبي وعبر شبكتها المتنامية وجهات صيفية متنوعة لمسافريها سواء من عشاق المدن العريقة والتاريخية أو الشواطئ. فضلاً عن باقات العطلات الملائمة من عطلات فلاي دبي بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية التي تضم 10 وجهات تشغلها الناقلة خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر.

عطلات المدن

بوخارست

تمتاز بوخارست بشوارعها الفسيحة التي تصطف على جانبيها الأشجار وهندستها المعمارية المذهلة، وهي مدينة لا بد من مشاهدتها. باعتبارها عاصمة رومانيا وأكبر مدنها، تعد هذه المدينة مدينة صاخبة بها الكثير مما يمكن استكشافه. ولعل أبرز المعالم الأثرية فيها قوس النصر أو قصر البرلمان، وهو أحد أكبر المباني في العالم، أو التنزه عبر المدينة القديمة ليبسكاني.

كراكوف

لا شيء يثير سحر العالم القديم تماماً مثل كراكوف. كانت هذه الوجهة البولندية ذات يوم العاصمة الملكية السابقة وهي الآن تجتذب العديد من الزوار فهي تجمع بين التاريخ والحداثة. اكتشف قلعة "واول الملكية" بديكورها الداخلي الرائع الذي توفره أو برحلة ليوم واحد إلى منجم الملح فيليسكا، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. تأكد من الاستمتاع ببعض المأكولات البولندية اللذيذة طوال فترة إقامتك بما في ذلك البيروجي وهي النسخة البولندية من الزلابية.

سراييفو

تعتبر سراييفو، المحاطة بالجبال، مدينة فريدة من نوعها بفضل تاريخها وباعتبارها بوتقة انصهار ثقافي. توفر هذه الوجهة للزوار فرصة التجول في باسكارسييا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد وروائح وأصوات البازار النابض بالحياة، أو التحديق في قاعة مدينة سراييفو، المبنى الأكثر فخامة في المدينة بما تمتاز به من ماضٍ عريق.

زغرب

تمتاز زغرب العاصمة الكرواتية بمتاحفها الجميل المثيرة للاهتمام ومبانيها الرائعة على طراز آرت ديكو والباروكي الجديد وأسطحها الساحرة ذات البلاط الأحمر. تتمتع زغرب أيضاً بمشهد طعام مزدهر وثقافة قهوة تستحق الاستكشاف بمجرد قضاء يومك في طريقك على طول شوارع المدينة المرصوفة بالحصى.

عطلات الشواطئ

باتومي

تقع باتومي على ساحل جورجيا، وتوفر إطلالات لا مثيل لها على البحر الأسود. تشتهر باتومي بمينائها القديم، وتتميز أيضاً بممشى على الواجهة البحرية وشوارع ساحرة تصطف على جانبيها أشجار النخيل والتي توفر نزهة مسائية مثالية بعد قضاء اليوم على أحد شواطئ المدينة النقية. استكشف المأكولات المحلية اللذيذة أثناء تواجدك هناك، بما في ذلك خاتشابوري الطبق الجورجي التقليدي.

كرابي

مليئة بمنحدرات الحجر الجيري المذهلة والكهوف البحرية الرائعة والشعاب المرجانية المزدهرة، تعتبر كرابي مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى قضاء عطلاتهم في استكشاف الهواء الطلق. تتمتع هذه الوجهة في تايلاند أيضاً ببعض من أكثر مناظر غروب الشمس روعةً ولديها مشهد طعام رائع يمكنك اكتشافه.

مومباسا

مومباسا لديها الكثير لتقدمه إلى جانب الشمس والرمال وركوب الأمواج. في حين أن هذه القرية الساحلية لديها منتجعات جميلة وشواطئ خلابة للاسترخاء فيها، فإن هذه الجوهرة المخفية في كينيا بها محميات للحياة البرية ومواقع تاريخية تستحق الاستكشاف.

الرحلات الدولة الوجهة

رحلة يومياً رومانيا بوخارست

رحلتان يومياً بولندا كراكوف

رحلتان يومياً البوسنة والهرسك سراييفو

رحلة يومياً كرواتيا زغرب

04 رحلات اسبوعياً جورجيا باتومي

رحلة يوميا تايلاند كرابي

04 رحلات اسبوعيا كينيا مومباسا

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