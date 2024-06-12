وجهات الجزر من فلاي دبي توفر ملاذات ساحرة خلال الصيف

المصدر: البيان

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توفر فلاي دبي وعبر شبكتها المتنامية خيارات متنوعة من الوجهات وخاصة لعشاق الشواطئ والجزر خلال موسم الصيف. و اعتباراً من 14 يونيو، تطلق الناقلة رحلاتها الى وجهاتها الصيفية الموسمية المتنوعة لتوفر للمسافرين مجموعة مثيرة من الجزر الجميلة لاستكشافها من اليونان إلى ماليزيا.

وتقدم عطلات فلاي دبي أيضاً باقات عطلات خاصة تشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق للسفر حتى 15 يوليو 2024 وتشمل الباقة رحلات الطيران ذهاباً واياباً والإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليال. سواء كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء أو عن مغامرة مثيرة، فإن فلاي دبي لديها ملاذك المثالي في هذه الجزر الساحرة.

كورفو، اليونان

تتميز كورفو بمناظر طبيعية خضراء رائعة وشواطئ رملية ناعمة ومياه زرقاء نابضة بالحياة مثالية لعشاق الطبيعة والمشي لمسافات طويلة، وهي أيضاً واحدة من أكثر الجزر شعبية في اليونان. تتميز بمعالمها المدرجة في قائمة اليونسكو والحصون والأبراج، كما أن البلدة القديمة توفر خيارات تلائم الجميع.

لانكاوي، ماليزيا

توفر لانكاوي لزوارها تجربة رائعة وخاصة أنها تتكون من أرخبيل يضم حوالي 100 جزيرة وأكبرها جزيرة لانكاوي. من سلاسل الجبال الشاسعة التي تعج بالغابات المطيرة إلى منحدرات الحجر الجيري، فهي توفر خصوصية كافية لملاذ مريح على الجزيرة أو تجربة طبيعة غامرة. خلال النهار، يمكن زيارة إحدى العجائب البيئية في الجزيرة بما في ذلك جسر لانكاوي المعلق، وفي الليل تنبض أسواقها الليلية بالحركة والماكولات البحرية والتوابل.

ماليه، جزر المالديف

جزر المالديف غنية عن التعريف فهي تتمتع بشعبية عالية بين الزوار. تشتهر هذه المجموعة من الجزر المرجانية بشواطئها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية، مما يجعلها الوجهة المثالية للاسترخاء بينما تعد وفرة الشعاب المرجانية والحياة البحرية مثالية لهواة الغطس لاستكشافها.

ميكونوس، اليونان

تقع مدينة ميكونوس في بحر إيجه، وقد أسرت الزوار منذ فترة طويلة بمزيجها السهل من الفخامة والسحر. تشتهر المدينة بأجوائها المفعمة بالحيوية ومحلات المصممين والمنتجعات العالمية، كما تتميز أيضاً بمواقعها الأثرية وأحيائها وبلداتها الجذابة. تأكد من المرور بمنطقة ليتل فينيس حيث يمكنك التقاط بعض الصور لطواحين الهواء الشهيرة التي تكمل المناظر الطبيعية الجميلة للجزيرة.

أولبيا، إيطاليا

أولئك الذين يبحثون عن شريحة من الحياة الحلوة يمكنهم العثور عليها في أولبيا، وهي بوابة رائعة لجزيرة سردينيا. في حين أن هذه الوجهة تزخر بشواطئها الخلابة وجمالها الطبيعي، فإنها تقدم أيضاً لمحة عن الماضي من خلال آثارها القديمة بما في ذلك القناة الرومانية وكنيسة سان سيمبليسيو. لا تنس القيام بنزهة في بورتو سيرفو، المنتجع الساحلي الفاخر في أولبيا، أو الاستمتاع ببعض مأكولات سردينيا اللذيذة أثناء وجودك هنا.

سانتوريني، اليونان

تشتهر سانتوريني بغروب الشمس الرومانسي والشواطئ المرصوفة بالحصى والقباب الزرقاء الشهيرة، وهي مكان لا بد من زيارته. قم بالمغامرة في فيرا، عاصمة الجزيرة، التي تضم العديد من الخيارات لتناول الطعام والتسوق والترفيه أو قم بزيارة أويا للاستمتاع بمناظر غروب الشمس الخلابة التي توفرها. وبما أن سانتوريني تتكون من مجموعة من الجزر، فهذا يجعلها الوجهة المثالية لمن يتطلعون إلى استكشاف أماكن أخرى.

زنجبار، تنزانيا

مياه زرقاء سماوية وسماء صافية هذه هي عنوان لمدينة زنجبار التي توفر للسياح فرصة الاستمتاع في هذا الأرخبيل الأفريقي. تُعرف زنجبار أيضاً بأسم جزيرة التوابل نظراً لتنوع التوابل التي تنمو هناك، وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء الجميلة والكثير من الأنشطة المائية التي يمكنك الاستمتاع بها بما في ذلك الغوص والسباحة مع السلاحف. قم برحلة إلى محمية غابة جوزاني التي تعد موطناً لبعض الحيوانات النادرة أو توجه إلى ستون تاون، وهو موقع محمي من قبل اليونسكو حيث يمكن للزوار مشاهدة الأزقة والأسواق المزدهرة والمساجد.

الرحلات الدولة الوجهة رحلتان اسبوعيا اليونان كورفو ( بدء من 15 يونيو) رحلة يوميا ماليزيا لانكاوي رحلتان يوميا المالديف ماليه 4 رحلات اسبوعيا اليونان ميكونوس ( بدء من 14 يونيو ) رحلتان اسبوعيا ايطاليا أولبيا ( بدء من 15 يونيو) رحلة اسبوعيا اليونان سانتوريني رحلة يوميا تنزانيا زنجبار

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