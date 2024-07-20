«فلاي دبي» تنقل 100 ألف مسافر إلى سالزبورغ في 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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نقلت «فلاي دبي» أكثر من 100 ألف مسافر بين دبي وسالزبورغ النمساوية. وشهدت معدلات السفر نمواً جيداً خلال السنوات الماضية، خاصة مع عودة الطلب على السفر.

واحتفلت «فلاي دبي» بمرور 3 سنوات على انطلاق رحلاتها إلى مدينة سالزبورغ، وكانت الناقلة الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وهذه المدينة، حيث حطت أولى رحلاتها في مطار وولفانغ أماديوس موزارت في يوليو 2021 بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

استشراف الفرص

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحرص في فلاي دبي دوماً على استشراف فرص النمو وفتح الأسواق غير المخدومة والتي لا ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي أو الإمارات وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين مختلف الأسواق وتوفير خيارات متنوعة لمسافرينا عبر شبكتنا المتنامية».

وأضاف: «مستمرون في توسيع ونمو شبكتنا في أوروبا التي تغطي اليوم أكثر من 24 وجهة وتشهد إقبالاً كبيراً من مسافرينا وخلال هذا العام سنبدأ رحلات إلى كل من بازل ووجهات البلطيق الثلاث تالين وفيلينوس وريغا ونتوقع أن تحظى بطلب كبير من مسافرينا من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي».

وتوفر فلاي دبي لمسافريها تجربة سفر مريحة ورحلات ربط ملائمة عبر مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى شبكة وجهاتها، حيث تحظى وجهات مثل كاتماندو وكولومبو والمالديف وزنجبار بإقبال كبير من المسافرين القادمين من سالزبورغ.

ويمكن للمسافرين على درجة الأعمال الاستمتاع بمقاعد واسعة ومريحة وبالخصوصية في المقصورة، إضافة إلى نظام الترفيه على متن الطائرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة. كما يمكن لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقعد مريح يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء.

شهرة موسيقية

وتتمتع مدينة سالزبورغ بمناظر طبيعية خلابة بالقرب من جبال الألب ومعالم هندسية عريقة فضلاً عن شهرتها في الموسيقى إذ إنها تمثل مسقط رأس المؤلف الموسيقي فولفغانغ أماديوس موزارت.

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