5800 موظف في فلاي دبي وكوكبة جديدة من المواطنين تنضم للناقلة

المصدر: دبي- لؤي عبد الله

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أعلن غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي أن الشركة وسعت شبكتها لتصل اليوم الى أكثر من 125وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل مكون من 88 طائرة بوينغ 737.

ويتوقع أن تتسلم الناقلة سبع طائرات مع نهاية العام 2024 مما سيدعم توسع شبكتنا المستمر مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.

وأضاف " ولدعم مسار النمو لدينا، هناك حملة توظيف مستمرة لإضافة المزيد من الكوادر المؤهلة والمواهب إلى فريق عمل فلاي دبي وهذا يشمل الطيارين واطقم الطائرات والمهندسين وغيرها من المناصب في مختلف اقسام ودوائر الشركة. نمت أعداد الموظفين في الشركة لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف يمثلون 140 جنسية من بينهم أكثر من 1200 طيار. نسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طياراً جديداً بحلول نهاية هذا العام. ووظفت فلاي دبي هذا العام أكثر من 440 موظفاً بنمو 06 بالمائة عن العام الماضي".

وتابع " تظل دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل فيها، وقد مكننا ذلك من جذب العديد من المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم. تستخدم فلاي دبي قنوات متعددة لتوظيف طياريها، ومعظمهم من الموظفين المباشرين بالإضافة إلى المرشحين الذين يتم تعيينهم عبر الحملات الترويجية ووكالات التوظيف المختلفة".

الكفاءات المواطنة

ومن جهة أخرى تواصل فلاي دبي استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة حيث استقطبت خلال العامين الماضيين نخبة جديدة من المواهب الإماراتية الشابة ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن وتعزيز جهود التوطين في الدولة من خلال توظيف المهنيين الموهوبين والحاقهم في الأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.



وتلتزم فلاي دبي أيضاً بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشباب المواطن وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران، من خلال توفير فرص التدريب المهني في مختلف اقسام الشركة بما فيها عدد من الفنيين والمهندسين الإماراتيين المتدربين. وتوفر الناقلة برامج خاصة سواء للطيارين المواطنين أو الموظفين في الأقسام الأخرى من الشركة لدعم فرص النمو المستقبلية.

وتقدمت فلاي دبي بطلبيتها الأولى على الإطلاق لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 خلال معرض دبي للطيران في عام 2023، وهي نقلة نوعية هامة في تاريخ الناقلة. كما أعلنت فلاي دبي عن خطتها لإنشاء مرافق جديدة للصيانة والتدريب والتي ستشهد مزيداً من الكفاءة مما ينعكس على أرباحها النهائية، وهي علامة على نضج الشركة.

وستواصل فلاي دبي حملات التوظيف المستمرة لدعم الخطط الطموحة في مستقبل الناقلة وضمن استراتيجية الناقلة المحوري في دعم قطاع الطيران في دبي التي تمثل اليوم مركزاً عالمياً للطيران.



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