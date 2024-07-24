فلاي دبي تبحث أكبر صفقة طائرات في تاريخها

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله، ووكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أمس: إن الشركة تجري محادثات مبكرة مع «بوينغ» و«إيرباص» بخصوص أكبر طلبية طائرات لها على الإطلاق.

وأضاف لرويترز في مقابلة بمعرض فارنبورو الجوي: «آخر طلبية قدمناها كانت لشراء 175 طائرة، وهذه (التالية) ستكون الأكبر، أنا على يقين من ذلك». وأعلنت «فلاي دبي» عن شراء 175 طائرة بوينغ 737 ماكس في 2017.

وفي تصريحات نقلتها «بلومبرغ» قال غيث الغيث: إن الشركة تقوم بتقييم الخيارات مع كل من «بيونغ» و«إيرباص».

وأوضح الغيث، أن الطلب الجديد سيتجاوز «بالتأكيد» المشتريات السابقة، وكان أكبرها في عام 2017، عندما اشترت الشركة 175 طائرة من طراز 737.

وأضاف: «علينا أن نتخذ قراراً للسنوات العشر المقبلة، والفرصة موجودة دائماً وهناك خيار لكل من إيرباص وبوينغ».

وعلى «فلاي دبي» التخطيط مسبقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى أكبر عملية شراء في تاريخها الممتد لـ 15 عاماً.

وقال الغيث: إن شركة الطيران استلمت أربع طائرات فقط هذا العام، وجميعها متأخرة عن الموعد المحدد. وطلبت «فلاي دبي» شراء 251 طائرة من طراز بوينغ 737 إجمالاً ولا تزال تنتظر استلام 127 طائرة.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت بوينغ الناقلة بأنها لن تتسلم أي طائرات إضافية هذا العام، مما يتركها تعاني من عجز كبير في وقت لا يزال فيه السفر الجوي قوياً.

وأشار الغيث إلى أنه غير متأكد من الموعد الذي ستتمكن فيه شركة صناعة الطائرات الأمريكية من تسليم الطائرات المتأخرة، واصفاً التأخير بأنه «لحظة إحباط كبيرة».

وتشغل الناقلة أسطولاً بالكامل من طائرات بوينغ في الوقت الحالي، لكن التأخير في التسليم يدفع «فلاي دبي» إلى إعادة التفكير في عمليات الشراء.

وبينما استأجرت «فلاي دبي» بعض الطائرات في الماضي لتعويض بعض النقص، قال الرئيس التنفيذي إنه لا يرغب في اللجوء إلى هذه الخطوة، لأن العملاء لا يحبون السفر على طائرات لا تحمل علامة «فلاي دبي».

وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً يتألف من 88 طائرة بوينغ 737 ويشمل: 29 طائرة من الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737 و56 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وأدى انخفاض عدد الطائرات التي كان من المتوقع استلامها هذا العام إلى زيادة الضغط على استعمال أسطول «فلاي دبي». مع إضافة 6 وجهات جديدة من المقرر إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تقوم الشركة حالياً بمراجعة جدول رحلاتها وعملياتها عبر شبكتها، بسبب الضغوط التي شكلها نقص الطائرات.

وعلى مدار 15 عاماً من عملياتها، برزت «فلاي دبي» كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، نجحت خلالها الناقلة في بناء شبكة متنوعة قوية، وافتتحت العديد من الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر.

وتعد «فلاي دبي» اليوم أكبر مشغل لطائرات بوينغ 737 ماكس في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وعزز تنامي أسطولها خطط النمو الطموحة للناقلة خلال السنوات الماضية. وكانت قدرة بوينغ على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم الطائرات إلى الناقلة عاملاً حاسماً لتحقيق خطط النمو هذه.

اعتذار

وتقدمت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لتصنيع الطائرات بالاعتذار عن أي تباطؤ حدث في سير أعمال «فلاي دبي»، نتيجة عدم الالتزام بجداول التسليم. وقالت «بوينغ» رداً على استفسار «البيان» حول تأخر طلبية «فلاي دبي»: «تتقدم شركة بوينغ بالاعتذار عن أي تباطؤ حدث في سير أعمال شركة طيران «فلاي دبي» وخططها التوسعية. حيث يركز فريقنا حالياً على تحقيق الاستقرار في الإنتاج وسلسلة التوريد، كي نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا لعملائنا. كما نحرص على الحفاظ على تواصلنا المباشر والمستمر معهم طوال هذه الفترة».

خطط النمو

جاء ذلك رداً على ما كشفته «فلاي دبي» عن تأثيرات كبيرة على خطط النمو لديها بسبب التأخير المستمر من شركة بوينغ في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفع الناقلة إلى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات، واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وطالبت «فلاي دبي» شركة بوينغ بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.

استشراف الخيارات

وكانت «فلاي دبي» قد بنت خططها خلال العام الجاري على الالتزام بتسلم 14 طائرة جديدة، مؤكدة أنها ستواصل استشراف جميع الخيارات الممكنة، للتخفيف من تأثير هذه التأخيرات عليها.

وقالت «فلاي دبي»: «أدت التحديات المستمرة في جداول تسليم «بوينغ» للطائرات إلى تسلم «فلاي دبي» عدد طائرات أقل من المتوقع في السنوات الثلاث الماضية، وإعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024 يعني أن «بوينغ» لن تسلم 14 طائرة من طراز 737 ماكس المتفق عليها لهذا العام. الطائرات التي تسلمناها في النصف الأول من العام كانت من تراكم التأخيرات خلال الأعوام الماضية، وهي تأخيرات كانت واسعة النطاق. وتمتلك «فلاي دبي» طلبيات بأكثر من 125 طائرة بوينغ 737 ماكس يتوقع أن تتسلمها خلال العقد المقبل».

اقرأ أيضاً:

أحمد بن سعيد: فلاي دبي استوحت طموحاتها من دبي

فلاي دبي أفضل ناقلة لرحلات الربط في الشرق الأوسط

فلاي دبي تطالب بوينغ الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم

فلاي دبي تسجل نمواً مستداماً في أعداد المسافرين بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي وتطلق مشروع تحديث شامل للأسطول

شبكة فلاي دبي ترتفع الى 44 وجهة في 21 دولة أوربية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز