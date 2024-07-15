مفاجآت صيف دبي.. تخفيضات وعروض مجانية في الوجهات السياحية

المصدر: دبي - البيان

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تعود العروض المجانية للأطفال مرة أخرى خلال مفاجآت صيف دبي، لتساعد العائلات على الاستمتاع بموسم الصيف من خلال مجموعة من التجارب الرائعة بأفضل الأسعار. ويمكن للعائلات قضاء أسعد اللحظات في المنتجعات العالمية والمعالم السياحية والوجهات الترفيهية في دبي طوال فصل الصيف.

وتتيح العروض المجانية للأطفال التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار مفاجآت صيف دبي، للجميع تجربة أفضل ما تقدمه مدينة دبي بأسعار رائعة.

العروض المجانية للأطفال

وتسمح مئات المنشآت الفندقية في دبي، بدءاً من المنتجعات الشاطئية الفاخرة وحتى الفنادق الموجودة داخل المدينة، لما يصل إلى طفلين، بالإقامة في غرف البالغين وتناول الطعام برفقتهم من دون أي تكلفة إضافية. كما تقدم العديد من الفنادق جلسات ترفيه وألعاب مجانية وإضافات ممتعة، مما يساعد العائلات على صنع ذكريات لا تنسى خلال فصل الصيف.

ويمكن للآباء والأمهات والأطفال الاستمتاع بتجربة إقامة فندقية لا تنسى خلال مفاجآت صيف دبي في فنادق أتلانتس النخلة، وسانت ريجس دبي النخلة، ولو ميريديان دبي، والعنوان سكاي فيو، والعنوان فاونتن فيوز، وفيدا مرسى الخور، وفيدا تلال الإمارات، والقصر وسط المدينة، وجولدن ساندس.

كما تستقبل مجموعة من أشهر مناطق الجذب والمتنزهات والوجهات الترفيهية الأطفال الصغار مجاناً، بما في ذلك ليغولاند دبي، ومتحف مدام توسو دبي، و«وو-هو» وإكس سترايك، وذا فيو آت ذا بالم، وحديقة التماسيح في دبي، ولا بيرل باي دراغون، وسكي دبي، وريدي سيت جو، وعالم آية، وغيرها الكثير.

عالم مدهش

ويقدم عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، الكثير من المرح للآباء والأمهات والأطفال، حيث يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاق مدهش. ويمكن للعائلات والأطفال الدخول مجاناً إلى عالم مدهش والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، مع فعاليات الترفيه الحي، وورش العمل المفيدة، وغيرها الكثير. وتدور التجارب التي يقدمها عالم مدهش هذا العام حول المغامرات التي يقوم بها مدهش ودانة طوال فصول السنة، ويشمل ذلك أكثر من 170 لعبة وتجربة جديدة مثل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، وغير ذلك الكثير. ويفتح عالم مدهش أبوابه حتى يوم 18 أغسطس من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

الترفيه العائلي والعروض

ويعود عرض الموسيقى والأضواء تخيل الشهير في دبي فستيفال سيتي مول بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف.

ويقدم عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو للمتسوقين تخفيضات لا تقبل المنافسة، وسحوبات أسبوعية رائعة، وعروض سيرك يومية، وتجربة التزحلق المجانية حتى يوم 1 سبتمبر. ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاهدة عروض السيرك الترفيهية المذهلة يومياً، بما في ذلك مغامرة السيرك السحرية في نيفرلاند، وعرض الكوميديا السحري، وسيرك هارليكوين الأوروبي، وعرض ماجيك فيل، بالإضافة إلى تجربة التزحلق الممتعة.

ويعد الصيف في سيتي ووك أكثر روعة من أي وقت مضى خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، مع فعاليات الترفيه الداخلية التي تشمل عروضاً موسيقية يقدمها عازفو الجيتار والساكسفون والكمان والبيانو الموهوبون في نهاية كل أسبوع بدءاً من الساعة 5 مساءً. ويمكن للمتسوقين الذين يمضون يومهم في ذا آوتلت فيليدج الاستمتاع ببرنامج مفاجآت صيف دبي الترفيهي، والذي يقدم عروضاً مسائية تشمل عرض كاندي بوب المتجول يومي 17 و18 أغسطس.

ويمكن لعشاق سلسلة أفلام «المتحولون» التوجه إلى نخيل مول والمشاركة في الاحتفالات المبكرة قبل إصدار الفيلم، مع الأنشطة التفاعلية المتنوعة والتجارب الممتعة التي لا تنسى من 16 أغسطس وحتى 1 سبتمبر. ويمكن للعائلات الاستمتاع بظهور مدهش في مراكز التسوق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة طوال مفاجآت صيف دبي. وسيترقب الصغار ظهور مدهش ودانة في دبي فستيفال سيتي بلازا يوم 19 يوليو، وابن بطوطة مول وند الشبا أفينيو يوم 20 يوليو، ودبي فستيفال سيتي مول يوم 21 يوليو، وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة يوم 27 يوليو، وسيركل مول يوم 28 يوليو. وسيظهر مدهش أيضاً خلال شهر أغسطس في سوق التنين، وذا فيو آت ذا بالم، ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر معيصم ونخيل مول والبرشاء مول.

تخفيضات مذهلة

تقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتوفير آلاف الدراهم في المرافق الترفيهية الرائدة ومناطق الجذب المخصصة للأطفال على مستوى المدينة. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط، وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع حتى 1 سبتمبر. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

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