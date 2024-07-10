فعاليات «صيف دبي» تتواصل بمفاجآت يومية وعروض حصرية

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل فعاليات مفاجآت صيف دبي لتهدي المتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الثاني من المفاجآت اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى 4 أغسطس، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجعات، بما في ذلك الأزياء والأحذية والإكسسوارات الفاخرة وغيرها الكثير.

وتتيح المفاجآت اليومية لسكان المدينة وزوارها فرصة استكشاف العروض الترويجية الجديدة كل يوم، والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى طوال فصل الصيف. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب StyledByDubai@ على منصة إنستغرام.

وتقدم مفاجآت صيف دبي في دورتها 27 الفرصة للاستمتاع بـ65 يوماً من المغامرات المتواصلة من خلال آلاف العروض والأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها في أنحاء المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي.

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