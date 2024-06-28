إطلاق حملة «تسوق واربح سيارة» خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، إطلاق حملة «تسوق. واربح سيارة»، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، اعتباراً من اليوم 28 يونيو وحتى 31 أغسطس، سيحظى المتسوقون في المراكز المشاركة بفرصة الفوز بواحدة من 6 سيارات «جي إيه سي» فارهة من طراز «جي إس 8».

للمشاركة في السحب، يتعين على العملاء إنفاق 200 درهم في أي من المراكز المشاركة، ومسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتاجر. كل عملية مسح لرمز الاستجابة السريعة، تدخل المتسوق في السحوبات الكبرى، التي ستقام في التواريخ 13 يوليو، 27 يوليو، 3 أغسطس، 17 أغسطس، 24 أغسطس، مع السحب النهائي المقرر في 1 سبتمبر.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز تجربة التسوق خلال فترة مفاجآت صيف دبي، ما يوفر للسكان والزوار فرصة للفوز بجوائز استثنائية، أثناء استمتاعهم بتسوقهم الصيفي. تسعى مجموعة مراكز التسوق في دبي، إلى مكافأة العملاء المخلصين، وإضافة عنصر من الحماس والتشويق إلى تجربة التسوق.

وقال ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «هدفنا من خلال حملة (تسوّق. واربح سيارة)، هو خلق تجارب لا تُنسى ومشوقة لعملائنا. من خلال تقديم جوائز مذهلة كهذه، نأمل في تحسين تجربة التسوق بشكل عام، وجعل هذا الصيف لا يُنسى لكل المشاركين».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، 18 مركزا تجارياً: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سيليكون سنترال، سنشري مول، كراون مول، فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مركز مُدن المجتمعي، مرحبا مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، تاون مول، سنترال مول، تايمز سكوير سنتر، سوق فيلانوفا.

عالم مدهش

من ناحية أخرى، يرحّب عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بضيوفه من سكان دبي وزوارها، مقدماً لهم الفرصة للقاء الطفلة المؤثرة شفا @shfa، المعروفة بتقديم مقاطع الفيديو الترفيهيّة الغنيّة بالمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يوم غد السبت.

ويستقبل مهرجان عالم مدهش، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ودي إكس بي لايف، تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، زوّاره حالياً في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، حتى يوم 18 أغسطس، في إطار مفاجآت صيف دبي.

ويبدأ اللقاء غداً 29 يونيو، بعرض لخفة اليد، يُقام في تمام الساعة 3 عصراً، يليه عرض رائع لشخصيتي دبي المفضّلتين، مدهش ودانة، حيث تنضمّ الطفلة شفا إليهما على المسرح، وسوف يكون بإمكان الأطفال بعد ذلك، المشاركة في عرض خفّة اليد التفاعلي مع شفا، يليه عرض «هيب هوب كارديو». ويستمر المرح مع لقاء شفا والتقاط الصور التذكاريّة معها، في تمام الساعة 4 عصراً. ويشهد اللقاء تقديم العديد من الهدايا القيّمة، ويشمل ذلك تذاكر دخول ذا جرين بلانيت دبي، وحديقة وايلد وادي المائية، وعالم ريال مدريد، وموشنجيت دبي، والإقامة في فندقي لابيتا وليجولاند.

ويرحّب عالم مدهش بجميع أفراد العائلة هذا الصيف في موسمه الأكبر والأكثر تشويقاً، وذلك من خلال مجموعة من الألعاب والتجارب الجديدة، وأجندة فعاليات حافلة بالعروض الحيّة الرائعة، وورش العمل المفيدة، وغير ذلك الكثير، ما يزيد المتعة هذا الصيف لدى الجميع، وتدور التجارب التي يقدّمها عالم مدهش هذا العام، حول المغامرات التي يقوم بها مدهش ودانة طوال فصول السنة، ويشمل ذلك أكثر من 170 لعبة وتجربة جديدة، مثل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، ومنطقة ألعاب عالم الحيوان، وأكثر من 100 لعبة أركيد، وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم عالم مدهش تجارب متنوّعة لتذوّق أشهى المأكولات والمشروبات في أكثر من 20 منفذاً، تشمل مقهى مدهش الفريد من نوعه.

وعالم مدهش متاح للجميع للدخول مجاناً حتى يوم 18 أغسطس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً، من الجمعة إلى الأحد.

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