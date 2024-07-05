مفاجآت صيف دبي ..متعة وترفيه وعروض مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تتيح مفاجآت صيف دبي في دورتها السابعة والعشرين، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للعائلات والأطفال، فرصة الاستمتاع بالكثير من الأنشطة والتجارب المميزة بأفضل الأسعار في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض مجانية للأطفال على تجارب الإقامة العائلية والعطلات الصيفية ومناطق الجذب السياحي والوجهات الترفيهية، والتي تستمر حتى 1 سبتمبر.

وترحب العديد من الفنادق في جميع أنحاء دبي بالضيوف الصغار للإقامة مجاناً، بالإضافة إلى وجبات مجانية عند تناول الطعام بصحبة الضيوف البالغين. وتشمل الفنادق التي ترحب بالأطفال مجاناً سوفيتل دبي جميرا بيتش، وفندق القصر وسط مدينة دبي، وفندق لابيتا، وفندق العنوان فاونتن فيوز، وغيرها الكثير.

وترحب أفضل مناطق الجذب والوجهات الترفيهية في دبي بالأطفال مجاناً طوال فصل الصيف، بما في ذلك متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وعالم آية دبي، ولا بيرل باي دراغون، والعديد من المعالم السياحية الأخرى.

عالم مدهش

ويقدم عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، الكثير من المرح للآباء والأمهات والأطفال، حيث يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه. ويمكن للعائلات والأطفال الدخول مجاناً إلى عالم مدهش والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، مع فعاليات الترفيه الحي، وورش العمل المفيدة، وغيرها الكثير.

وتدور التجارب التي يقدمها عالم مدهش هذا العام حول المغامرات التي يقوم بها مدهش ودانة طوال فصول السنة، ويشمل ذلك أكثر من 170 لعبة وتجربة جديدة مثل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، وغير ذلك الكثير. ويفتح عالم مدهش أبوابه حتى يوم 18 أغسطس من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وإلى جانب الترحيب بالعائلات في عالم مدهش، يمكن للأصدقاء والعائلات أيضاً مشاهدة عروض مدهش في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيظهر مدهش ودانة في عطلة نهاية هذا الأسبوع في سيركل مول، وسيتي سنتر معيصم يوم 6 يوليو، وفي سوق التنين والبرشاء مول يوم 7 يوليو.

كما يظهر مدهش أيضاً طوال مفاجآت صيف دبي في مراكز تسوق نخيل، ومراكز تسوق ماجد الفطيم، ودبي فستيفال سيتي مول.

تخفيضات ضخمة

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتوفير آلاف الدراهم في المرافق الترفيهية الرائدة ومناطق الجذب المخصصة للأطفال على مستوى المدينة.

ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع حتى 1 سبتمبر. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

احتفالات السينما

وتستضيف دور عرض روكسي سينما فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي والتي تستمر لمدة شهرين، مع قائمة حافلة بالأفلام التي تعرض لأول مرة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك العروض والفعاليات الخاصة، وظهور المشاهير، والسحوبات، وفعاليات الفنون والحرف اليدوية، وجلسات الطهاة والفنانين الصغار، وغير ذلك الكثير.

وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وكل يوم طوال فصل الصيف، ستقدم السينما أنشطة جديدة وممتعة للزوار، بما في ذلك فرص الفوز بجوائز عند المشاركة في الألعاب المختلفة، والحصول على مفاجآت غير متوقعة، والاستمتاع بعروض «الكومبو» المتميزة على التذاكر والمأكولات والمشروبات.

واحتفالاً بإطلاق فيلم Despicable Me 4، يمكن لعشاق السينما الانضمام إلى فعالية «منيون مادنيس» التي تحتفي بشخصيات «منيونز» لمدة يوم واحد وتتضمن أنشطة مثل مسابقات أزياء منيونز، ومسابقات أكل الموز، ولقاء وتحية شخصيات منيونز في روكسي سينما بدبي هيلز مول وسيتي ووك.

ويمكن للعائلات متابعة جميع أفلام Despicable Me وشخصيات منيونز من خلال فعالية «ماراثون أفلام منيونز» أثناء تناول الوجبات الخفيفة والحلويات المفضلة لديهم. وسيستمر عرض مجموعة مختارة من الأفلام المناسبة للعائلات والأطفال من جميع الأعمار طوال شهري يوليو وأغسطس، بما في ذلك الأفلام الجديدة كلياً، والأفلام الرائجة من عام 2023، والأفلام الكلاسيكية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأمهات في جميع أنحاء دبي الانضمام إلى «نادي روكسي ماماز» كل يوم اثنين بصحبة صديقاتهن ومشاهدة أفلامهن المفضلة في أجواء مريحة وصديقة للأطفال.

وستحظى الأمهات اللواتي يحملن التذاكر البلاتينية بوجبات إفطار صحية وحقائب هدايا. ويمكن لعشاق السينما الاستمتاع بباقات خاصة تشمل المشروبات وكميات غير محدودة من الفشار أثناء مشاهدة أفلام الأطفال المفضلة لديهم.

المخيمات الصيفية

يمكن للأطفال في جميع أنحاء المدينة الانطلاق في مغامرات إبداعية لا نهاية لها من خلال المخيمات الصيفية الاستثنائية التي تقام في العديد من مناطق الجذب الرائدة. ويعود سكي دبي بمخيمه الصيفي الرائع من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس، مع تذاكر يومية أو أسبوعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة.

حيث يمكنهم تعلم التعامل مع المنحدرات، ومعرفة المزيد عن طيور البطريق الموجودة في سكي دبي من خلال برنامج تعليمي، والقيام برحلة إلى ڤوكس سينما وماجيك بلانيت. وتستضيف مدرسة ليكول الشرق الأوسط لفنون المجوهرات بدعم من فان كليف آند آربلز، ورش عمل غامرة لفنون المجوهرات لكل من الأطفال والكبار في الفترة حتى 13 يوليو.

حيث تذهب جميع عائدات البرنامج إلى مؤسسة دبي العطاء. وفي مدينة إكسبو دبي، يمكن للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة المشاركة في الفنون الممتعة والحرف اليدوية وجلسات الحركة والنشاط، بالإضافة إلى الأنشطة الاستكشافية، وذلك من 8 يوليو وحتى 23 أغسطس.

فعاليات مراكز التسوق

ويرحب سيتي سنتر ديرة بالأصدقاء والعائلات للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة من خلال مجموعة من الأنشطة الممتعة التي تقام أيام السبت والأحد من كل أسبوع في منطقة «فود سنترال» من الساعة 6 مساءً وحتى 11 ليلاً.

ويمكن للزوار المشاركة في مجموعة مختارة من الألعاب والفوز بجوائز فورية من خلال إظهار قسائم شراء الطعام أو استعراض مهاراتهم في الغناء مع فعالية «كاريوكي»، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض الكوميدية كل مساء.

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