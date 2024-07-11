الفنادق والوجهات السياحية تتنافس لجذب زوار مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تمنح مفاجآت صيف دبي 2024 سكان المدينة وزوارها من العائلات والأزواج، وحتى المسافرين المنفردين، العديد من الفرص للاستفادة بشكل كبير من موسم الصيف، حيث كشفت مئات الفنادق والوجهات السياحية في المدينة عن عروض جذابة وباقات موسمية، بدءاً من العطلات الشاطئية والصحراوية إلى تجارب الإقامة في المدينة والاستمتاع بالمتنزهات الترفيهية المميزة.

وترحب الفنادق والوجهات الترفيهية بالأطفال مجاناً، مع مجموعة من عروض الصيف الشيقة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في حين يمكن للأزواج الاستفادة من تجارب الإقامة المصممة خصيصاً لهم، كما يشكل موسم الصيف الوقت المثالي لاستكشاف ما تقدمه مدينة دبي لسكان الإمارات وزوارها من دول مجلس التعاون الخليجي.

باقة مفاجآت

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من «إنترتينر» أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط، وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع.

وتتيح الباقة لسكان دبي وزوارها توفير آلاف الدراهم في أبرز الوجهات الترفيهية ومعالم الجذب السياحي على مستوى المدينة. وفي ظل هذه التخفيضات الرائعة، يمكن للجميع الاستمتاع بالمزيد من العروض الترويجية والتجارب بأفضل الأسعار في مفاجآت صيف دبي.

عروض للأطفال

وأصبح قضاء الصيف في دبي بصحبة العائلة أفضل من أي وقت مضى مع العديد من العروض والتجارب التي تقدمها الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي 2024، مع عودة العروض المجانية للأطفال، حيث تسمح مئات الفنادق على مستوى المدينة لما يصل إلى طفلين، بالإقامة في غرف البالغين وتناول الطعام برفقتهم من دون أي تكلفة إضافية، كما تقدم العديد من الفنادق جلسات ترفيه وألعاباً مجانية وغيرها الكثير، ما يساعد العائلات على صنع ذكريات لا تنسى خلال فصل الصيف.

ويمكن للآباء والأمهات والأطفال الاستمتاع بتجربة إقامة فندقية لا تنسى في فندق العنوان فاونتن فيوز، والعنوان سكاي فيو، وأتلانتس النخلة، ولي ميريديان دبي، والقصر وسط المدينة، وسانت ريجس دبي النخلة، وفيدا مرسى الخور، وفيدا تلال الإمارات. وترحب فنادق إيبيس، وميركيور، وموفنبيك، ونوفوتيل، وبولمان، وسويس اوتيل بالضيوف الصغار مجاناً خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام.

كما تستقبل مجموعة من أشهر مناطق الجذب والمتنزهات والوجهات الترفيهية الأطفال الصغار مجاناً، بما في ذلك ليغولاند دبي، ومتحف مدام توسو دبي، وإكس سترايك، وذا فيو آت ذا بالم، وحديقة التماسيح في دبي، ولا بيرل باي دراغون، وسكي دبي، وعالم آية، وغيرها الكثير.

إقامة

ويمكن للأزواج صنع أجمل الذكريات الخاصة خلال مفاجآت صيف دبي، مع مجموعة من عروض الإقامة الفندقية التي تقدمها المنشآت الفندقية بأفضل الأسعار، بما في ذلك المنتجعات الشاطئية أو الفنادق الموجودة داخل المدينة.

وتتيح فنادق الحبتور بالاس، وهيلتون دبي الحبتور سيتي، وسوفيتل دبي جميرا بيتش، وفندق V دبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون، للأزواج فرصة الإقامة لفترات أطول بأفضل الأسعار من خلال حجز إقامة فندقية لمدة سبع ليالٍ والدفع مقابل خمس ليالٍ فقط. وتقدم فنادق مجموعة أكور العرض نفسه على الإقامة في مجموعة فنادقها، التي تشمل ايبيس، وميركيور، وموفنبيك، ونوفوتيل، وبولمان، وسويس اوتل، وأداجيو، حيث يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتخفيض 25% على علاجات السبا.

ويمكن للأزواج الإقامة في منتجع الحبتور للبولو لمدة ليلتين والدفع مقابل ليلة واحدة عند حجز الجناح التنفيذي الأنيق. وتقدم فنادق روف في مختلف أنحاء المدينة لضيوفها من الأزواج تخفيضات مذهلة بنسبة 50 بالمئة على حجوزات الغرف، حيث يمكنهم الاختيار من بين تسعة فنادق مختلفة.

تخفيضات

وتقدم مئات الفنادق والمعالم السياحية في دبي تخفيضات رائعة لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى بأفضل الأسعار، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها دبي، حيث تكشف أفضل المنتجعات والفنادق فئة الخمس نجوم عن تخفيضات لا ينبغي تفويتها على أسعار الغرف والمطاعم وعلاجات السبا وغيرها.

ويعد فندق ميلينيوم بلازا داون تاون الوجهة المثالية لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن حجوزات جماعية، مع تخفيض 50% على حجز الغرفة الثانية. ويقدم منتجع ميليا ديزرت بالم تخفيض 40% على أسعار الغرف، بينما يقدم منتجع نخلة دبي بإدارة أنانتارا ومنتجع أنانتارا جزر العالم دبي تخفيضاً مذهلاً بنسبة 35% على أسعار الغرف والفيلات، مع تخفيض 30% على خدمات السبا. ويمكن لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الاستفادة من تخفيض 30% على أسعار الغرف في كل من فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، والعنوان للفنادق والمنتجعات، وفندق ميركيور دبي ديرة، وفندق إيبيس ستايلز دبي ديرة، وفندق أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، إضافة إلى مجموعة عبدالواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وطلبات.

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