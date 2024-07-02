«المفاجآت اليومية» بصيف دبي تقدم عروضاً ترويجية حصرية حتى 4 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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تقدّم مفاجآت صيف دبي 2024 عروضاً ترويجية رائعة في مختلف أنحاء المدينة مع عودة المفاجآت اليومية التي تنطلق اليوم وتتواصل حتى 4 أغسطس، حيث سيتمكن المتسوقون من شراء منتجات بأسعار مناسبة في مراكز التسوق والوجهات والمتاجر المشاركة على مدار 34 يوماً، والتي تتضمن تشكيلة واسعة من الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمفروشات، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وسيتم الكشف عن العروض الترويجية الحصرية يومياً ضمن مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم علامة تجارية واحدة في موقع واحد عرضاً ترويجياً لا يقبل المنافسة لمدة يوم واحد فقط. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها أردين، حيث تحتفل العلامة التجارية المتخصصة في الملابس والإكسسوارات الأنيقة، مع انطلاق مفاجآت الصيف دبي عبر تخفيض أسعار جميع المنتجات إلى 49 درهماً أو أقل اليوم. ويسري العرض الحصري فقط في فرع مركز الغرير، ويتيح حصول جميع أفراد العائلة على الأزياء والأحذية والإكسسوارات والملابس الرياضية ومنتجات التجميل.

وتعود مفاجآت صيف دبي في دورتها السابعة والعشرين طوال الفترة حتى 1 سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المتعة.

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