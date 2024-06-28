دبي تستقطب 8.12 ملايين زائر في 5 أشهر بنمو 10%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، مع استمرار النمو محققاً نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين، والتي استقبلت دبي خلالها أكثر من 8.12 ملايين زائر دولي بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقبلت فيها 7.39 ملايين زائر.

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل إلى نحو 150.2 ألف غرفة فندقية بنهاية مايو الماضي ضمن 822 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 812 منشأة نهاية مايو 2023 بنمو 1 % في عدد الغرف الفندقي.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحية وصلت متوسط إقامة النزيل خلال الزيارة نحو 3.8 ليلة، وارتفع إجمالي عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 18.34 مليون ليلة بنمو 4 % مقابل 17.7 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 590 درهماً مقابل 563درهماً، فيما وصل متوسط العائد إلى 478 درهماً مقابل 448 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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