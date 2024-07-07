مفاجآت صيف دبي تواصل عروضها الترويجية

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل مفاجآت صيف دبي 2024 تقديم عروضها الترويجية الرائعة للجميع في مختلف أنحاء المدينة مع عودة المفاجآت اليومية التي تستمر من 2 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل، حيث سيتمكن المتسوقون من شراء منتجات بأسعار مناسبة في مراكز التسوق والوجهات والمتاجر المشاركة على مدار 34 يوماً، تتضمن تشكيلة واسعة من الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمفروشات، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير.

ويتم الكشف عن العروض الترويجية الحصرية يومياً ضمن مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم علامة تجارية واحدة في موقع واحد عرضاً ترويجياً لا يقبل المنافسة لمدة يوم واحد فقط. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا»، وماجد الفطيم «سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات»، ودبي القابضة لإدارة الأصول «السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج»)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل «ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم»، إضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«&e»، و«طلبات».

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