عروض حصرية تتواصل خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل العلامات التجارية الفاخرة عروضها الحصرية للمتسوقين، خلال مفاجآت صيف دبي 2024، وتشمل العروض محدودة المدة تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والأحذية والأكسسوارات الفاخرة وغيرها الكثير.

وتتيح المفاجآت اليومية لمفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 4 أغسطس، للزوار فرصة استكشاف العروض الترويجية الجديدة كل يوم، والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى طوال فصل الصيف، وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها. وتعد دبي وجهة مثالية لعشاق التسوق خلال فصل الصيف مع عروض ترويجية لا تقبل المنافسة، حيث تتيح لسكان المدينة وزوارها قضاء 10 أسابيع من متعة التسوق عبر أكثر من 800 علامة تجارية رائدة، من خلال 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، حيث تنتظرهم تخفيضات تصل إلى 75 % على مجموعة من المنتجات المتنوعة.

وشهدت مراكز التسوق زخماً كبيراً في الإقبال من الأسر المستهلكة، وذلك بدعم بدء العروض والتخفيضات، والتي من المتوقع أن تزيد المبيعات بنسب تتجاوز 30 % خلال فترة العروض، ما يسهم في انتعاش قطاع التجزئة بدبي خلال الموسم الصيفي.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز