عروض ترفيهية في «ميركاتو»

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل «ميركاتو» بالعيد، عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية حيث الأجواء المفعمة بالبهجة والمرح ليقضي الزوار أوقاتاً ولحظات لا تنسى خلال أيام العيد.

وتبدأ عروض ميركاتو من اليوم وتستمر حتى 19 يونيو، إذ ينبض مسرح ميركاتو بالحياة مع عرض سيرك العجائب وعرض السحر الكوميدي وعرض الفقاعات الخيالي، ما يرسم البسمة على وجوه الزوار.

وستمنح ورش عمل تلوين الوجه للأطفال الفرصة لرسم شخصياتهم المحببة بمساعدة الفنانين المبدعين في التلوين والرسم أما العروض الجوالة فستجوب أنحاء ميركاتو لتنشر البهجة. وتمنح العروض الفرصة لقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأطفال في مطاعم ميركاتو وتاون سنترجميرا، والاستمتاع بمزايا حصرية وخصومات قيمة من خلال تطبيق بريفيليج بلاس!.

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