الإمارات ضمن الوجهات الصيفية الأكثر شعبية للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

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كشف تطبيق «ويجو» للسفر أن دولة الإمارات تعد ضمن أكبر الوجهات الصيفية الأكثر شعبية للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر تقرير صادر عن التطبيق أن المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي سوف يدخلون قريباً موسم عطلات طويلاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، تليه عطلة الصيف، وربما يكون بعض المسافرين قد بدأوا بالفعل بالتخطيط لسفرهم في هذا الوقت، مع تبقي عدة أسابيع إلى حين حلول العطلة.

واستناداً إلى بيانات «ويجو» الخاصة بموسم العطلات الصيفية العام الماضي، قام ما يصل إلى 18% من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحجز على «ويجو» قبل شهر أو شهرين من تاريخ السفر. ومع ذلك، اختار 22% من المسافرين الانتظار حتى حوالي أسبوع قبل موعد السفر.

وفي ظل ارتفاع عمليات البحث عن رحلات عيد الأضحى والصيف يومياً، قام «ويجو» بتسليط الضوء على قائمة الوجهات الدولية الأكثر طلباً حتى الآن للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل: الإمارات ومصر والهند والسعودية وتركيا وتايلاند والكويت وإندونيسيا والفلبين والأردن.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ «ويجو» قفزة في أسعار تذاكر الطيران الصيفية إلى جميع هذه الوجهات تقريباً مقارنة بالفترة نفسها في أوائل هذا العام فقد أصبح متوسط أسعار الرحلات أكثر تكلفة بنسبة 42.72% بالنسبة للرحلات الجوية إلى مصر، وبنسبة 64.08% إلى الأردن، وبنسبة 32.10% إلى الهند. وعلى الرغم من ذلك وبالمقارنة مع صيف العام الماضي، فإن متوسط أسعار الرحلات الجوية على «ويجو» في الوقت الحالي لا يزال أرخص.

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