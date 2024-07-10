السوق الحرة بمطار دبي توفر 992 وظيفة جديدة العام الجاري

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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كشف صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة بمطار دبي، أن السوق شرعت منذ بداية العام في تنفيذ عمليات توظيف واسعة النطاق، تشمل 992 وظيفة على مدى 2024، لمواكبة النمو السريع في عملياتها تماشياً مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

وقال تهلك في تصريحات لـ«البيان»: خلال الربع الأول من العام الجاري تم تعيين 276 موظفاً في مختلف الأقسام، ومع نهاية العام الجاري سيصل إجمالي عدد العاملين إلى 6200 موظف نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن عملية التوظيف في سوق دبي الحرة تسير بالتوازي مع نمو نشاط حركة السفر، ومع النمو الكبير الذي تحققه سوق دبي الحرة من حيث حجم المبيعات وتنوع المنتجات.

وأضاف: تأتي عمليات التوظيف الجديدة في ظل التوقعات بأن يستقبل مطار دبي العام الجاري أكثر من 91 مليون مسافر، حيث شهدت حركة السفر من دبي وإليها نمواً قوياً، بفضل تضافر عوامل عدة، منها التدفق السياحي القوي إلى الإمارة، مع تنامي مكانتها في صدارة أبرز الوجهات السياحية في العالم، والزخم القوي لأنشطة الأعمال، ومواصلة شركات الطيران، لا سيما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تعزيز عدد رحلاتها وشبكات خطوطها وعملياتها التوسعية، ومن شأن ذلك أن يعزز الطلب في السوق الحرة، ما يستدعي دعم قوة العمل من خلال استقطاب الموظفين المدربين والمؤهلين.

وقال تهلك إن نشاط حركة السفر عبر مطار دبي انعكس بشكل إيجابي على نمو حجم مبيعات السوق الحرة الذي وصل خلال الربع الأول إلى أكثر من ملياري درهم، في حين من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات مع نهاية 2024، مقارنة مع 7.8 مليارات حجم المبيعات بنهاية 2023، في ظل الزيادة المتسارعة في أعداد المسافرين.

وأضاف: إن السوق تسعى دائماً إلى التحديث والتطوير ومواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة، كما أنها تقوم بالاستعدادات بشكل مسبق لمواسم ذروة السفر سواء في السوق المحلية أم الأسواق العالمية، حيث تقدم مجموعة من العروض والمنتجات التي تتناسب مع هذه المناسبات، بما فيها جميع المناسبات والعطل في الإمارات والمناسبات الرئيسية في الأسواق المهمة.

وتعد سوق دبي الحرة واحدة من أكبر المساحات المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم.

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