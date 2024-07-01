"طيران الإمارات" تمنح إقامة فندقية مجانية للمسافرين إلى دبي حتى 21 يوليو

المصدر: البيان

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سيتمكن المسافرون الذين يشترون تذكرة ذهاب وعودة على طيران الإمارات في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال بدءًا من 1 يوليو 2024 حتى 21 يوليو 2024، من الاستمتاع بإقامة ليلتين في فندق فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي الفاخر من فئة 5 نجوم.

وبحسب طيران الامارات يمكن للعملاء الذين حجزوا في الدرجة السياحية الممتازة أو الدرجة السياحية الاستمتاع بإقامة ليلة واحدة مجانية. هذا العرض الخاص صالح لجميع تذاكر العودة إلى دبي أو التوقف فيها لأكثر من 24 ساعة، للعملاء الذين يسافرون بين 4 يوليو 2024 و 15 سبتمبر 2024.

يمكن للزوار إلى دبي الاستمتاع بشواطئ المدينة الجميلة والهندسة المعمارية المستقبلية والمفاهيم التسوقية المتطورة. تُعد دبي الوجهة الصيفية المثالية مع وفرة الأنشطة الداخلية في كل جزء من أجزاء المدينة.

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