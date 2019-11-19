131 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - لؤي عبد الله وعمرو عادل

سجل معرض دبي للطيران في أول يومين، صفقات قياسية معلنة، مجموعها 131.1 مليار درهم، أبرزها توقيع «طيران الإمارات»، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة إيرباص 350 بقيمة 58.7 مليار درهم، وطلبية أخرى مؤكدة وقعتها «العربية للطيران» لشراء 120 طائرة من عائلة إيرباص 320، بقيمة 51.5 مليار درهم، وطلبية ثالثة وقعتها شركة «صن إكسبرس» التركية، لشراء 10 طائرات بوينغ ماكس 8، بقيمة 4.4 مليارات درهم.

ووقعت القوات المسلحة الإماراتية صفقات عسكرية متنوعة بقيمة 7.62 مليارات درهم، إضافة إلى صفقات أخرى توزعت على شركات عدة.

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