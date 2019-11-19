«ستراتا» توسّع شبكة مورديها العالميين

المصدر: العين - البيان

وقعت «ستراتا للتصنيع»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، اتفاقية تعاون مع شركة «بريميوم إيروتك» الألمانية، وذلك بهدف تزويد ستراتا بالقطع المعدنية المثبتة والقطع المشكّلة على آلات التشذيب ذات المحاور الثلاثية الحاسوبية والمخصصة لصناعة أجزاء هياكل الطائرات. وتسهم الاتفاقية الجديدة في إضافة مورّد عالمي لشبكة موردي «ستراتا»، ما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركة على المستوى العالمي.

وتمثل اتفاقية الشراكة مع «بريميوم إيروتك» جزءاً من شراكات سلسلة التوريد الاستراتيجية التي تبرمها «ستراتا للتصنيع» لمشترياتها من الأجزاء المستخدمة في عملية تصنيع أجزاء هياكل الطائرات. وتعتمد «ستراتا» على اتفاقيات التعاون مع الموردين الدوليين لتتمكّن من تكريس كفاءاتها وقدراتها على تنفيذ أنشطة التصنيع الأساسية، بما يشمل التحكم بشكلٍ كامل في عمليات سلسلة التوريد.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: ستعمل «ستراتا للتصنيع» ضمن إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الراسخة مع موردين دوليين لبناء سلسلة توريد متكاملة. ويهدف دمج خبرات التصنيع المتخصصة لشركة «بريميوم إيروتك» ضمن سلسلة توريد «ستراتا» إلى دعم سلسلة التوريد المتكاملة لديها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع صناعة الطيران.

ومن المتوقع أن تستلم «ستراتا»، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش «معرض دبي للطيران»، أول شحنةٍ من القطع المعدنية المثبتة والقطع المشكّلة على آلات التشذيب ذات المحاور الثلاثية الحاسوبية بحلول شهر يناير من العام المقبل.

طويل الأمد

وقال توماس إيهم، الرئيس التنفيذي لشركة «بريميوم إيروتك»: إن تعزيز شراكتنا مع «ستراتا للتصنيع»، عبر هذه الاتفاقية سيسهم في ترسيخ تعاوننا طويل الأمد. ونفخر بثقة شركة «ستراتا» بمنتجاتنا عالية الجودة، حيث نأمل بمواصلة دعم الشركة في تسليم أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة عالية الجودة.

وتُعتبر «بريميوم إيروتك» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إيرباص»، وهي من بين الشركات الرائدة عالمياً في مجال توريد أجزاء وهياكل الطائرات التجارية والعسكرية، كما أنها شريك موثوق لبرامج الطيران الأوروبية والدولية الرئيسية.

وتعمل «ستراتا للتصنيع» مع مجموعة متنوعة من كبرى شركات صناعة الطائرات، بما في ذلك «إيرباص» و«بوينغ» و«ليوناردو» و«بيلاتوس للطيران». وتسهم «ستراتا للتصنيع»، التي تعمل انطلاقاً من «مجمع نبراس العين للطيران»، في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران انسجاماً مع مبادرات تحقيق التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. وتفخر «ستراتا» بتوظيف ما يقارب 700 شخص من 30 جنسية مختلفة، مع العلم أن الكوادر الإماراتية تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الشركة.