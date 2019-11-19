131 مليار درهم صفقات قياسية في معرض الطيران

المصدر: دبي - لؤي عبد الله وعمرو عادل

سجل معرض دبي للطيران في اليومين الأولين، صفقات قياسية معلنة، بلغ مجموعها 126.2 مليار درهم، أبرزها توقيع «طيران الإمارات»، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، وطلبية أخرى مؤكدة وقعتها «العربية للطيران» لشراء 120 طائرة من عائلة إيرباص 320، بقيمة 14 مليار دولار (51.5 مليار درهم)، وطلبية ثالثة وقعتها شركة «صن إكسبرس» التركية، لشراء 10 طائرات بوينغ ماكس 8، بقيمة 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم).

كما تم عقد صفقات عسكرية متنوعة بقيمة 7.62 مليارات درهم، تشمل شراء رادارات وعقود مساندة فنية، وتركيب معدات وتوفير قطع غيار لطائرات استطلاع، وتقديم خدمات الإسناد، وشراء مظلات تدريب وخدمات صيانة.

كما أبرمت «إمبراير» البرازيلية لتصنيع الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشركة «سياف» المصرية لتأجير الطائرات والمعدات، صفقة لشراء ثلاث طائرات من طراز E190، بقيمة 161.4 مليون دولار (592.3 مليون درهم)، وتوقيع شركة «إير بيس» النيجيرية، عقداً لشراء 3 طائرات «إمبراير E195-E2»، بقيمة 212.6 مليون دولار (780.2 مليون درهم)، وإعلان شركة بوينغ عن بيع طائرتين من طراز 787 دريملانر لطيران «بيمان» البنغالي، بقيمة 585 مليون دولار (2.14 مليار درهم). كما وقعت «سند لتقنيات الطيران»، اتفاقية مع جنرال إلكتريك بقيمة 500 مليون درهم، لتوفير خدمات صيانة لمحركات محركات «ليب». 02 – 07