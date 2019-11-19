«إنمارسات» تبحث تعزيز سعة الإنترنت بالناقلات الوطنية

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف نيل فولكنر، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «إنمارسات» البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، عن أن شركته المتخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية تجري مناقشات مع الناقلات الوطنية في الإمارات لتعزيز سعة الإنترنت «واي فاي» داخل طائراتها.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعالية نظمتها الشركة خلال اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران، إن طيران الإمارات تعد الناقلة الوحيدة في الدولة التي أكدت عزمها تشغيل خدمات الإنترنت عريضة النطاق «جي أكس أفياشن» على متن طائراتها من طراز بوينج (777 أكس)، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير وتعزيز الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصالات على متن رحلاتها مع شريك إنمارسات تاليس، متوقعاً بدء تفعيل الخدمة من 2021.

تأكيد رسمي

وأعلنت الشركة أمس حصولها على تأكيد رسمي من قِبل «آريان سبيس»، شريكها في الإطلاق، حول القمر الصناعي (جي أكس 5) المقرر إطلاقه يوم الجمعة المقبل من مركز جويانا للفضاء في كوروا الواقعة بجويانا الفرنسية، لتعزيز سعة الإنترنت «واي فاي» داخل الطائرات في الشرق الأوسط.

القمر الصناعي الجديد يوفر سعة إنترنت مُركَّزة داخل الطائرات لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين في المنطقة

وأضاف فولكنر إن القمر الصناعي الجديد سيساعد على إضافة المزيد من السعة التي ستلبي زيادة الطلب المتسارع من شركات الطيران وفي سوق طيران الأعمال والذي شهد تفعيل خدمات «جي أكس كونكس» على متن أكثر من 600 طائرة أعمال في جميع أنحاء العالم.

دمج

وسيتم دمج القمر (جي أكس 5) بشكل كامل ضمن شبكة إنمارسات «جلوبال إكسبرس» حيث سيوفر سعة مُركَّزة تتيح لشركات الطيران وأسواق طيران الأعمال تلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض السلسة داخل مقصورات الطائرات بالمنطقة.

ويمثل هذا القمر الصناعي نقلة مهمة حيث يوفر سعة إنترنت تفوق تلك التي يوفرها أسطول الأقمار الصناعية مجتمعة في شبكة «جلوبال إكسبرس» الحالية بالمنطقة.

ولفت إلى أن عدد الأقمار الصناعية سيرتفع إلى 5 أقمار الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يصل إلى 12 قمراً في 2023 ما يعزز مكانة إنمارسات العالمية في خدمات النطاق العريض.