«دبي لخدمات الملاحة الجوية» تعزز كفاءة المطارات بالتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

عززت «مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية» حضورها في الدورة السادسة عشرة من معرض دبي الجوي 2019. وتماشياً مع شعار المعرض المتمثل في «الربط بين الناس»، تعرض مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية مجموعتها الكاملة من الخدمات التي تركز على التكنولوجيا لتعزيز سلامة وكفاءة المطارات وخدمات الطيران.

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: نحن باقون على عهدنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا مع أفضل التكنولوجيات، وذلك لتحسين وتطوير الكفاءة وتقليص تكلفة العمليات، وضمان السلامة والأمن في الوقت ذاته. ويعتبر المعرض الجوي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لنا، وذلك للإعلان على شعارنا المتمثل في «الربط بين الناس» من خلال التكنولوجيا الأفضل.

وتستغل مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية مشاركتها في المعرض الجوي لإعادة تكريس رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء الدائم بمعايير السلامة والقدرة الاستيعابية وكفاءة خدمات الملاحة الجوية من خلال التكنولوجيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرة الرائدة في هذه الصناعة.

وتؤكد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية على قدرتها على مواكبة النمو المتوقع في عديد حركات الطيران على مستوى المسافرين خلال معرض إكسبو 2020 دبي. وأضاف أهلي: نحن ملتزمون بسمعتنا كمزود من المستوى العالمي لخدمات الملاحة الجوية، وذلك من خلال ثقافة مبتكرة وفريق متنوع الخبرات في مجال الحركة الجوية.

وكما هو معروف، فإننا نشتهر بقدراتنا الاستثنائية لجهة البحث والتطوير ولجهة تنفيذ حلول فريدة على صعيد إدارة الحركة الجوية، وهو الأمر الذي سيتضح بشكل أكبر مع المزيد المبادرات خلال هذا المعرض الجوي.

وتقدم مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية خدماتها لأكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين.