مطارات دبي تستعد لاستخدام روبوت التوصيل من «فيديكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فيديكس إكسبريس»، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً، عن إبرام اتفاقية تعاون مع مطارات دبي للانضمام إلى مجلسها الاستشاري للعملاء في الإمارات والخاص بروبوت التوصيل في نفس اليومRoxo™من فيديكس، حيث ستركز الاتفاقية على أوجه التعاون بين الطرفين والعمل على تطوير روبوت لتلبية جميع احتياجات سوق العمل في الإمارات.

ويعتبر Roxo™ روبوت توصيل ذاتي القيادة، وتم تصميمه للسير على الأرصفة وأماكن عبور المشاة بشكل يراعي متطلبات السلامة لتسليم الشحنات والطرود الصغيرة لمنازل العملاء والمحال التجارية. ويتمتع الجهاز بالعديد من المزايا مثل تقنية سلامة المشاة من iBot، فضلاً عن غيرها من التقنيات المتطورة كمستشعرات LiDAR والعديد من الكاميرات، التي تُتيح للروبوت عديم الانبعاثات والعامل بالبطارية القدرة على إدراك محيطه.

وتقترن هذه المزايا بخوارزميات تعلّم الآلة التي تُتيح رصد العقبات وتجاوزها، وتحديد المسارات الآمنة، والسماح للروبوت باتباع قواعد الطرق والسلامة. وتعزز هذه التقنية قدرات الروبوت بشكل كبير، إذ تفسح له المجال للتنقل عبر الأسطح غير الممهدة وحواف الأرصفة وحتى تسلق بعض الدرجات للارتقاء بمستوى تجربة التوصيل إلى المنزل إلى آفاق جديدة.

وقال يوجين باري، النائب الأول لرئيس الشؤون التجارية في مطارات دبي: إنها لفرصة عظيمة أن يتسنى لنا رؤية (Roxo) وهو يعمل في بيئة سفر دولية حية. ونرى في مطارات دبي مجموعة من التطبيقات المحتملة التي يمكن استخدامها لأغراض تجارية وغير تجارية من قبل أطقم العمل بالمطارات أو بين الشركات والمسافرين.