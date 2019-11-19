عملاق الصناعات الدفاعية الكورية ينشئ شركة في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

نجح مجلس التوازن الاقتصادي من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، في استقطاب شركة هانهاوا الكورية التي تعمل في مجال القطاع الدفاعي لإنشاء شركة تابعة لها في أبوظبي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، وسونجسو لي الرئيس التنفيذي لشركة هانهاوا الكورية في جناح مجلس التوازن الاقتصادي خلال معرض دبي للطيران 2019 بحضور عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الاتفاقية تحت مظلة برنامج توازن الذي يسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية ودعم الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع والأمن، واستقطاب الكوادر الوطنية. وتنضم شركة هانهاوا إلى كل من ريثيون، وساب السويدية وتاليس الفرنسية كرابع شركة عالمية تستفيد من مزايا برنامج التوازن الاقتصادي من خلال افتتاح عمليات تابعة لها في أبوظبي.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: «نحن فخورون بتوثيق التعاون مع هذه الشركة العريقة العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية»، معتبراً هذه الاتفاقية خطوة إضافية ومهمة في مسعى مجلس التوازن الاقتصادي نحو تمكين القطاع الدفاعي والأمني في الإمارات، وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال مطر علي الرميثي، إن الخيارات المتعددة التي يتيحها برنامج التوازن الاقتصادي أمام الشركات الأجنبية ستسهم في تشجيع تلك الشركات على جعل الإمارات وجهة استثمارية مفضلة، خاصة أن الدولة تتمتع بمقومات استثمارية عديدة أهمها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوفر شبكة متطورة جداً من البنية التحتية، فضلاً عن سهولة الإجراءات ووضوح القوانين وغيرها من المزايا التنافسية الأخرى.

وأكد أن مثل هذه الشركات ستسهم في دعم وتعزيز القاعدة الصناعية غير النفطية في إمارة أبوظبي.

من جهته قال سونجسو لي: «لدينا رؤية مشتركة مع مجلس التوازن الاقتصادي للمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة الدفاعية والأمنية في الإمارات»، مؤكداً حرص شركته على المساهمة في تطوير نظام بيئي صناعي مستدام عبر تسهيل نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية وتمكينها من إنشاء قدرات صناعية محلية.