«العربية للطيران» تعزز أسطولها بـ120 «إيرباص A320» بــ 51.5 مليار درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أمس عن واحدة من كبرى طلبيات الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة وذلك لشراء 120 طائرة من عائلة «إيرباص إيه 320» بقيمة 14 مليار دولار (51.45 مليار درهم).

جاء ذلك أمس خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2019 عقب حفل توقيع عادل العلي الرئيس التنفيذي للعربية للطيران ورئيس مبيعات «إيرباص» كريستيان شيرر، بحضور رئيس مجلس إدارة العربية للطيران الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

وستسهم هذه الصفقة، في تعزيز قوة الأسطول الحالي لـ«العربية للطيران» بمقدار ثلاثة أضعاف، فضلاً عن دعمها استراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.

وتشمل الطلبات الجديدة 73 طائرة من طراز «إيه 320 نيو»، و27 طائرة من طراز «إيه 321 نيو»، و20 طائرة من طراز «إيه 321 إكس إل آر». وفيما تنتمي جميعها إلى عائلة «إيرباص إيه 320»، ينفرد كل منها بقيمة استثنائية تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها.

نمو الشركة

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي، إن الطلب التجاري يقود استراتيجية نمو أسطول الشركة حيث تأتي الصفقة الجديدة أضخم صفقات الطائرات ذات الممر الواحد المبرمة في المنطقة مع «إيرباص» من أجل دعم خطط النمو في الشركة.

وأضاف إنه من المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024، علماً أن «العربية للطيران» لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.

ولفت إلى أن هذه الصفقة ستخدم رحلات الشركة في آسيا والمنطقة، مضيفاً إن الشركة تستهدف التوسع في السوق الأوروبي - بعد تدشين وجهة النمسا - وخصوصاً في فرنسا، حيث تنظر باهتمام للفرص المتنامية التي يوفرها هذا السوق في ظل عدم وجود أي ناقلة اقتصادية خليجية تخدمه وخاصةً أن الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من السياح الفرنسيين.

تسليم الناقلات

وأوضح علي، أن بداية تسليم الناقلات الجديدة ستكون بداية من منتصف عام 2024 لافتاً إلى أن هذه الطلبية تخدم أيضاً توسعات الشركة في الأسواق المستهدفة في قارة أفريقيا.

وتوقع انطلاق شركة العربية أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفاً إن الشركة لم تحدد حتى الآن عدد الطائرات التي ستخدم هذه الشركة الجديدة كما لم تحدد الوجهات التي ستطير إليها في البداية. ومن جانبه، قال كريستيان شيرير رئيس الشؤون التجارية في شركة «إيرباص» إن هذه الطلبية المهمة ستتيح لشركة العربية للطيران الاستفادة من أسواق جديدة، مؤكداً التزام «إيرباص» دعم التوسع السريع لدى العربية للطيران وقطاع الطيران في المنطقة.

وتعد «العربية للطيران»، أول شركة طيران في الشرق الأوسط تُسير طائرات من طراز «إيرباص إيه 321 نيو إل آر»، حيث تشغل 3 طائرات من هذا الطراز ستنضم إليها 3 طائرات أخرى في عام 2020.

طرز

ويضم الأسطول الحالي لشركة «العربية للطيران» 54 طائرة «إيرباص» من طرازي «إيه 320» و«إيه 321 نيو إل آر». فيما يعتمد طراز «إيه 320 نيو» على مكانة خط الإنتاج «إيه 320» كعائلة الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة وكفاءة لناحية استهلاك الوقود على مستوى العالم، ويوفر الطراز المتميز «إيه 320 نيو» باقة مزايا أكبر باعتبارها ذات المدى الأطول بين طائرات الممر الواحد.

وستساهم طائرة «إيه 321 إكس إل آر» في توسيع أسطول «العربية للطيران» من الطائرات ذات الممر الواحد، حيث من المقرر أن تدخل حيز الخدمة في عام 2023، ما يجعلها مرة أخرى، واحداً من أوائل مالكي هذه الطائرة. وتتسم طائرة «إيه 321 إكس إل آر» بقدرة طيران تصل إلى 8 ساعات، وأداء بيئي أمثل، مع نسبة حرق وقود أقل لكل مقعد، وبصمة ضوضاء وانبعاثات كربونية منخفضة.