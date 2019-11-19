«محمد بن راشد للفضاء» يعزز استخدام التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

وقع «مركز محمد بن راشد للفضاء» مذكرة تفاهم، مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي، واستخداماته في الأغراض السلمية. جاء ذلك على هامش «معرض دبي للطيران 2019». وقّع مذكرة التفاهم، يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

وعقب التوقيع على المذكرة، أهدى الشيباني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، علم الإمارات، وشعار «طموح زايد»، وشعار المركز، وشعار الأمم المتحدة، والتي حملها أول رائد فضاء إماراتي معه إلى محطة الفضاء الدولية.

وتهدف المذكرة، إلى تعزيز استدامة أنشطة الفضاء، والتعاون في تنفيذ أهدف برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.