«توازن» و«روسيا للهليكوبتر» تستثمران 1.5 مليار درهم في «في آر تي»

المصدر: دبي - البيان

وقّع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، عبر ذراعه الاستثمارية صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، أمس، اتفاقاً مبدئياً مع شركة روسيا للهليكوبتر، لضخ استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار (ما يعادل ملياراً و470 مليون درهم)، في شركة «في آر تي»، المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهليكوبتر، على أن يمتلك الشركاء حصصاً متعادلة في رأس مال.

حضر التوقيع خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مجلس التوازن الاقتصادي، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ودنيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وأندريه بوجينسكي، المدير العام لشركة روسيا للهليكوبتر، وعبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، وألكسندر أوخونكو، المدير العام لشركة «في آر تي».

الاتفاق النهائي

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني إن صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية قطع مراحل متقدمة نحو إبرام الاتفاق، متوقعاً التوصل إلى الاتفاق النهائي مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف: «هذه الصفقة تتماشى مع جهود الصندوق للاستثمار عالمياً وعقد شراكات استراتيجية تحقق عوائد مجزية، ويلتزم «توازن» بدعم تطوير القطاع الخاص في الإمارات وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية، ومن خلال مثل هذه الشراكات نتوقع ترسيخ المركز المالي بشكل أقوى وخلق المزيد من القدرات التكنولوجية المحلية».

وقال دينيس مانتوروف: «تفتح هذه الاتفاقية، بالتعاون مع توازن، الكثير من الآفاق والفرص للترويج لمثل هذه المنتجات في المنطقة، ونحن بدورنا نتمنى أن تحظى مروحيات VRT500 وVRT300 UAV بإقبال جيد في هذه المنطقة».

شركاء أعمال

وقال أندري بوغينسكي: «تضع الاتفاقية أساساً للتعاون الطويل الأجل كشركاء أعمال. وبدعم من «روستيك ستيت كوربورشن» و«آر تي بيزنس ديفولبمنت»، تمكنّا من تحقيق التفاهم الكامل مع «توازن»، ومن غير ذلك سيكون من المستحيل تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والواسعة النطاق.

وكشركاء بالتساوي، نخطط لاستثمار ما لا يقل عن 400 مليون دولار في تطوير شركة «في آر تي».

وقال عبد الله ناصر الجعبري إن الشراكة تنبع من التزام الصندوق تجاه الرؤية الاستراتيجية للإمارات في الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا ذات الصلة، مؤكداً أن الصندوق يوجه استثماراته وينفّذها بناء على استراتيجية طويلة الأمد مع دراسات جدوى مفصلة تراعي حجم السوق والطلب المحتمل والربحية، مع ضمان ارتباط الاستثمارات بمجالات تركيز وخبرات «توازن».

حلول النقل

وأضاف أن شركة روسيا للهليكوبتر شركة رائدة في قطاع الطيران العمودي وحلول النقل المتقدمة وستعمل «توازن» بشكل وثيق مع شريكها الروسي لتطوير العلامة التجارية لشركة «في آر تي» والترويج لمنتجاتها في دولة الإمارات والمنطقة، مع إمكانية إجراء أنشطة تطوير تكنولوجيا التصنيع، موضحاً أن الاستثمارات المشتركة سيتم ضخها في شركة «في آر تي» ستوجه نحو تعزيز القدرات الإنتاجية تطوير تصميمات المنتجات المتقدمة والفريدة من نوعها.

وتعتبر «في آر تي»، المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهليكوبتر، شركة حديثة تقدم حلولاً بحثية وتقنية تنافسية في صناعة طائرات الهليكوبتر، منها طائرة، VRT500، ذات ست وسبع مقاعد، التي تعتمد تكنولوجيا آمنة تُستخدم في مجالات النقل الخاص وحالات الطوارئ واستخدامات أمنية أخرى.

وكان صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية قد استحوذ، في فبراير الماضي، على حصة تبلغ 36% من رأس مال شركة أوروس الروسية المتخصصة في إنتاج السيارات الفارهة المصفحة بقيمة 460 مليون درهم.